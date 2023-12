Чим росіяни бомблять Україну. Яке нове озброєння використовує РФ проти наших дітей, жінок та військових

Війна проти України – не лише спроба Росії знищити нашу державу під гаслами "денацифікації" та "демілітаризації".

Це – цинічна з боку Кремля перевірка у реальних умовах можливості їхньої армії та військово-промислового комплексу.

Схоже, що разом із слабо навченими, погано екіпірованими та демотивованими солдатами, Путін кинув у бій усі види озброєння, які в нього є. За винятком біологічної, хімічної та ядерної зброї. Її на щастя, на нас поки що не випробували.

Ворог вбиває військових та мирних українців не лише високоточними "Іскандерами" та "Калібрами", не лише рапортує про застосування надзвукового "Кинджалу". Але й скидає на міста некеровані, запальні бомби, заборонені міжнародним правом.

Попри перевагу в кількості живої сили та техніки, попри пропагандистські заяви про те, що "все йде за планом", росіяни зазнають небачених у їх новітній історії втрат.

За даними Генштабу ЗСУ на 22 березня, "борці з нацизмом" в українському небі та на полях напередодні посівної втратили більше 100 літаків, більше 120 вертольотів, більше 500 танків та більше 15 тисяч убитими.

У "мінус" пішли 1 тисяча 556 бойових броньованих машин, 45 засобів ППО, 35 безпілотників, 1000 одиниць автотехніки та 70 цистерн з паливом.

У полон потрапили до тисячі окупантів.

З перших годин війни Україна здивувала весь світ, довівши, що може давати жорстку відсіч одній із найсильніших армій світу. Але є нюанси.

Дійсно, ворог втрачає не лише старі модернізовані радянські зразки танків, бронемашин та авіації. Але й те, чим вони так пишаються.

Наші ППО збивають їх "ракети з Іскандерів" та Су-35С, піхота спалює бронемашини сімейства "Тайфун", які використовує спецназ. Захоплює зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Так, наші бійці підбирають кинуту техніку, а фермери на своїх тракторах розтягують по дворах танки всіх мастей та "Буки". Українські мінери підривають ЗРК "Тор". Цю ж установку знаходять кинутою у лісі.

Але лише щирого захоплення на адресу нашої армії, людей та оплесків натовських генералів недостатньо для беззастережної перемоги. Для неї треба посилювати українські ППО та зміцнювати небо.

Які сучасні та надсучасні види озброєння помічені в нападі на Україну і чи великі ресурси армії РФ для затяжної війни – УП розповіли експерти.

Переможним маршем пройтись до Києва росіянам не вдалося. Тому головним військовим "аргументом" РФ в Україні стали їхні ракети, авіація та бомби.

У чесному та рівному зіткненні на землі росіяни виглядають непереконливо. Це – одна з головних причин, через яку вони з маніакальною жорстокістю бомблять Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, Охтирку, Тростянець та інші міста.

"Значну шкоду громадянській інфраструктурі завдає авіація. Наприклад, Харків, Чернігів, Охтирку бомбила авіація, яка запускає крилаті ракети та скидає бомби", – розповідає УП військовий аналітик, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Разом із радянськими розробками, такими як крилаті ракети X-55 або тактичним комплексом "Точка-У", росіяни активно використовують сучасні екземпляри. Наприклад, найновішу модифікацію ракети X-55 – X-555, якою, зокрема, обстріляли Львів.

При цьому в українському Генштабі стверджують, що в окупантів вичерпуються запаси високоточного озброєння типу "Калібр" та "Іскандер". Але такі заяви все ж таки не ставлять крапку у війні. Після них залишається три крапки.

"Ми воюємо по суті технікою 70-80-х років, – наголошує у коментарі УП Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил. – Тому дуже розраховуємо, що наші партнери дадуть нам бодай щось.

Так, Захід може аплодувати стоячи нашому президентові, українській нації та армії. Але при цьому українців продовжують убивати з повітря.

Ми вдячні за підтримку, яку отримали. Але гранатометів, бронежилетів та касок недостатньо.

Без систем ППО середньої дальності, без літаків, ворог продовжуватиме завдавати ракетних ударів".

"Іскандери". Відповідь на санкції та повітряні пастки

Після окупації Криму 2014-го, коли Захід наклав на РФ символічні санкції, у патріотичному безумстві росіяни народили мем: "Санкції? Не смішіть наші "Іскандери!".

Ці балістичні оперативно-тактичні ракетні комплекси представили публіці 1999 року на аерокосмічному салоні МАКС.

У бойові частини РФ вони надійшли 2006-го року. Через два роки їх вперше використали у війні проти Грузії.

Загалом на території Росії офіційно є 13 військових частин з ОТРК "Іскандер" на озброєнні.

У січні західні розслідувачі відзначали перекидання кількох комплексів у Воронезьку та Курську області, найбільш наближені до кордонів України. Виходячи із мінімальної заявленої дальності, звідти вони можуть загрожувати містам східної, північної та центральної України.

Вже з початку повномасштабної війни переміщення "Іскандерів" було помічено у Білорусі.

Дальність ураження цілей цими ракетами вагою близько 4 тонн до 500 кілометрів. Вони розвивають швидкість до 2100 м/с. У РФ говорять про модифікації "Іскандерів", здатних діяти на відстані до 2500 кілометрів.

З перших днів війни наші ППО показали здатність збивати ракети, випущені із "Іскандерів". Уникати цього росіяни намагаються за допомогою спеціальних пасток.

Спікер Повітряних сил Юрій Гнат каже, що зараз точно сказати, скільки ракет випустили росіяни по Україні з "Іскандерів" або "Калібрів" неможливо.

"Вони запускають десятки ракет різного типу щодня, – пояснює він. – Коли, наприклад, обстріляли Яворів, ми зафіксували більше 70 пусків противника (з різних місць і по різних цілях – УП).

Кожен на своєму рівні (представники місцевої влади, різних підрозділів та роду військ – УП) заявляють: "Ми збили дві, три крилаті ракети". Але за умов бойових дій, за таких умов турбулентності на 100% покладатися на цю інформацію не можна".

"Калібри". Запуски з моря та удар по Миколаєву

Сімейство ракетних комплексів і ракет "Калібр" – глибоко модернізована зброя РФ, яку почали розробляти в СРСР незадовго до його розпаду.

"Калібри" в реальних умовах росіяни застосовували в Сирії та з першого дня повномасштабного нападу на Україну. Зокрема, за повідомленням голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, саме такого типу ракетою ворог завдав удару по військовій частині в Миколаєві рано-вранці 7 березня.

Залежно від типу цілі – морська чи наземна – дальність польоту цих крилатих ракет від 375 до 2600 км. Їх запуск можливий за допомогою різних пускових платформ: самохідних установок, кораблів та підводних човнів.

У 2018 році в РФ заявили про початок розробки нового комплексу "Калібр-М" з дальністю ураження 4 500 км.

За словами Тараса Чмута, точки запусків "Калібрів" по Україні можуть розташовуватися у Чорному та Каспійському морях, у Росії та Криму.

Проте, за оцінками експертів, Росія не має значних запасів таких ракет.

"Калібрів" багато розстріляли. У них відносно не так і багато таких ракет. Це не десятки тисяч одиниць, можливо лише тисяча, а було вже багато сотень пусків", – наголошує Чмут.

"Кинджали". Послання Федеральним зборам та колективному Заходу

За повідомленням агресора, армія РФ використала в Україні гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал".

Стверджується, що вони, зокрема, знищили підземний склад українських ракет та авіаційних боєприпасів у Делятині на Івано-Франківщині.

В ЗСУ підтвердили факт потрапляння у Делятині, але не уточнили подробиці.

"Кинджал" – це авіаційний варіант комплексу "Іскандер", що надійшов до армії РФ у 2017 році. Про нього у 2018-му публічно повідомив Путін під час послання до Федеральних зборів.

Платформою для ракетного комплексу є надзвуковий винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії МІГ-31.

Заявлена максимальна швидкість ракети до 4 080 м/c.

Дальність ураження цілі – 2 000 км.

Інформація про те, чи були "Кинджали" в Україні чи ні – одна з найсуперечливіших на цій війні.

"Це зброя, про яку дуже мало інформації. Відповідно ми не знаємо ані його кількості, ані реальних характеристик, ані ефективності застосування", – пояснює Тарас Чмут.

CNN із посиланням на американських чиновників повідомила, що РФ справді застосувала гіперзвукові ракети. І це нібито стало першим відомим прикладом використання такого озброєння у реальному бою.

На думку джерел, Кремль міг переслідувати дві мети: випробувати таку зброю та передати "вісточку" Заходу про свої можливості.

В Reuters із посиланням на неназване джерело в Міноборони США поставили під сумнів використання Росією "Кинджалів". А у Міноборони Великобританії заявили, що використання таких ракет навряд чи суттєво вплине на результат війни.

Х-101. Гордість та лють Путіна від Bellingcat

Стратегічна крилата ракет X-101 (вимовляється як "Ха-101") – одна з найсучасніших в армії РФ, була прийнята на озброєння у 2013 році. Якщо вірити російським, вона має "технологію зниження радіолокаційної помітності".

Заявлена максимальна дальність ураження цілі – 5 500 км. Запускають ракету в основному зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС.

За словами Тараса Чмута, найбільша проблема протидії таким літакам полягає в тому, що запуски ракет вони здійснюють не з українського повітряного простору, і тому їх нереально збити.

З 2015 по 2017 рік РФ здійснила кілька десятків пусків X-101 у Сирії.

Інформація про те, що ці ракети Кремль використовує і в Україні, з'являлася у кількох зведеннях. Причому здебільшого з локалізацією у Вінницькій області.

Імовірно, вісім X-101 вдарили по Вінницькому аеропорту 6 березня.

Після цієї атаки журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив про те, що нібито Путін був дуже злий, коли дізнався про використання на Вінницькому напрямку "дуже дорогих ракет, яких у РФ не більше тисячі".

Пізніше, 15 березня, з'явилася інформація, скоріше схожа на анекдотичну. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов заявив про те, що суперсучасну та надшвидкісну Х-101, яка летіла дуже низько, збили за допомогою кулемета.

Ще за кілька днів на брифінгу Борзов розповів, що рештки знищеної Х-101 виявили на території Хмельницького району.

Чи реально збити кулеметом X-101? Чи стингером "Точку-У", як про це повідомили із Луганської області?

"Якщо спеціально спробувати таке зробити, то це буде дуже важко. Я не хочу спростувати інформацію від наших хлопців. Такі дивні речі викликають подив, але на війні дійсно може бути все", – коментує експерт експерт Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За словами Тараса Чмута, в Україні з армійської авіації були помічені вертольоти Ми-24, Ми-35, Ка-52.

З ударної авіації – винищувачі Су різних модифікацій, наприклад, Су-34 та Су-25.

"Є бомбардувальна – Су-24, Су-34, Ту-22, можливо, Ту-95 або Ту-160, які запускали крилаті ракети з акваторії Чорного моря по Вінниці", – додає аналітик.

За офіційними даними, за 27 дні боїв у небі над Україною підбили більше 100 російських літаків та 123 гелікоптери.

Ці цифри тішать, але враховуючи, що весь льотний парк авіаційної техніки в Росії складається з близько кількох тисяч одиниць, то перевага РФ у небі залишається значимою.

У середньому РФ втрачала приблизно чотири літаки на добу. Серед них часто зустрічаються розробки пострадянського періоду, про які в РФ говорять, як про надсучасні та високотехнологічні.

За даними Сергія Згурця з Defense Express, до початку війни біля кордонів з Україною РФ зосередила значну кількість винищувачів та бомбардувальників – близько 300. Крім транспортних літаків та авіації забезпечення.

Проте ворог зіштовхнувся із проблемами з першого дня війни.

"Одна з головних причин, через яку вони не можуть забезпечити собі панування у повітрі – відсутність досвіду масового використання авіації, – каже він. – У Сирії вони здійснювали не масштабні вильоти. На землі ППО було придушено. У нас ситуація із ППО абсолютно інша.

Те, що вони намагаються з низьких висот скидати некеровані бомби, свідчить про те, що якогось видатного, високоякісного прогресу у їхніх Військово-повітряних силах не сталося".

Су-35С. Покоління 4+ мінусують в Україні

Надманеврений. Багатоцільовий. З керованим вектором тяги покоління 4++ Су-35С називають одним з основних бойових винищувачів в РФ.

Перший політ відбувся 2008 року, на озброєння надійшов 2014-го. Його експортна вартість сягає 100 мільйонів доларів.

За даними на літо 2021 року, нових СУ було випущено понад 100 екземплярів.

Максимальна швидкість – 2 500 км/год.

До війни в Україні РФ використовувала цей винищувач у Сирії. До зустрічі з українськими ППО втрачала його двічі. Але, як стверджують у Міноборони РФ, лише у мирний час: під час аварій у 2009 та 2021 роках.

Як каже Сергій Згурець, директор Defense Express, Су-35С має у тому числі надзвукові протилокаційні ракети Х-31П, головна мета якої – наші РЛС.

Про те, що головний бойовий літак збивають в Україні, росіянам не розповідають. Але нові "сушки" почали падати з перших днів війни, про що офіційні особи у Мінобороні України та Генштабі заявляли кілька разів. Точну їх кількість у Повітряних силах України не називають.

Ка-52 "Алігатор". Живучість перебільшена

Гвинтокрил Ка-52, гордість військпрому РФ із грізною назвою "Алігатор" теж орає українську землю після влучення наших ППО та переносних ракетних комплексів.

У пропагандистських сюжетах у РФ Ка-52 представляли мало не як неперевершений гелікоптер, який не беруть "стінгери".

Коштує він близько 16 млн доларів.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну брав участь у війні в Сирії та, як запевняли росіяни, бойових втрат цієї техніки у них не було: двічі "Алігатор" падав під час навчань і один раз зазнав аварії в Сирії, як стверджують у РФ, через "технічні неполадки".

В Україні цей розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління почав падати з першого дня війни. Як мінімум, відомо відомо про п'ятьох збитих "Алігаторів": у Межигір'ї, під Миколаєвом, у Бучанському районі та інших місцях.

"Буратіно" и "Солнцепьок". Зброя масового ураження

Руйнівне нове озброєння РФ не обмежується лише ракетними комплексами та авіацією.

Як каже Сергій Згурець, нашим військовим та стратегам варто звернути особливу увагу на важкі вогнеметні системи, які РФ уже використала в Україні. Такі, як ТОС-1 "Буратіно" та більш досконала версія ТОС-1А "Солнцепьок".

Цю техніку можна назвати "наполовину технологічною", але вона призводить до максимальних руйнувань. Є побоювання, що коли у ворога вичерпаються сили та ресурси підібратися до Києва чи інших важливих, великих міст, він задіє це озброєння з термічними боєприпасами..

Механізм дії таких боєприпасів (неофіційно їх ще називають "вакуумними" або аерозольними бомбами) відрізняється від інших типів тим, що вони складаються з паливного контейнера з двома зарядами вибухівки.

Коли бомба потрапляє в ціль, горюча суміш розпорошується у повітрі у вигляді хмари, яка заповнює собою всі негерметичні простори, утворюючи "вакуум" (звідси й неофіційна назва).

Грубо кажучи, ефект даної зброї виглядає як застосування великого вогнемету, що підпалює все навкруги.

Вважається найруйнівнішою неядерною зброєю.

Дані про можливе застосування в Україні термобаричних боєприпасів, до яких належать "вакуумні бомби", засікло Міністерство оборони Великобританії 10 березня.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



🇺🇦 #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD