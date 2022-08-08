У Путіна брешуть, що не вони готують "референдуми" на Запоріжжі та Херсонщині

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зробив вигляд, що не Росія збирається проводити псевдо "референдуми" на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а місцеве населення, він також заявив, що передумов для переговорів з Україною, з точки зору Кремля, немає.

Джерело: російські пропагандистські ЗМІ "ТАСС", "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ці плани (проведення псевдо референдуму – ред.), вони ж у жителів регіонів. Це ж не ми проводимо референдуми. Тут треба зрозуміти, до кого пан Зеленський цією заявою звертається".

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Деталі: За версією Кремля, значна кількість населення окупованих територій не хоче жити в Україні. Відповідно, каже Пєсков, керівництво Росії тут ні до чого.

Крім того, прессекретар президента РФ сказав, що зараз немає передумов для зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. Також відсутній переговорний процес між українською та російською делегаціями, оскільки, як вважають у Кремлі, українська делегація "пішла з радарів".

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