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У Путіна брешуть, що не вони готують "референдуми" на Запоріжжі та Херсонщині

"Українська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 13:34
ДМИТРО ПЄСКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зробив вигляд, що не Росія збирається проводити псевдо "референдуми" на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а місцеве населення, він також заявив, що передумов для переговорів з Україною, з точки зору Кремля, немає.

Джерело: російські пропагандистські ЗМІ "ТАСС", "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ці плани (проведення псевдо референдуму – ред.), вони ж у жителів регіонів. Це ж не ми проводимо референдуми. Тут треба зрозуміти, до кого пан Зеленський цією заявою звертається".

Деталі: За версією Кремля, значна кількість населення окупованих територій не хоче жити в Україні. Відповідно, каже Пєсков, керівництво Росії тут ні до чого.

Крім того, прессекретар президента РФ сказав, що зараз немає передумов для зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. Також відсутній переговорний процес між українською та російською делегаціями, оскільки, як вважають у Кремлі, українська делегація "пішла з радарів".

Що було раніше

  • 7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.
  • Росіяни проводили у липні опитування на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей щодо приєднання до Росії і підтримка цієї ідеї склала всього 30%. Наразі старання російських пропагандистів не приносить результатів і підтримка Росії на окупованих територіях мала.

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Теми: війнаокупаціяреферендумРосія
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