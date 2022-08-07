Зеленський: Якщо РФ проведе "референдуми", то закриє можливість переговорів

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо. А якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент".

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Деталі: Президент зазначив, що влітку щотижня з’являється дедалі більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня України.

Зеленський також попередив, що всі, хто допомагатиме росіянам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть перед Україною.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

За даними розвідки, російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня.

Раніше повідомлялося, що окупанти в Запорізькій області створили "виборчу комісію" для проведення так званого "референдуму" про входження захоплених районів області до складу Росії.

Також російські окупанти розгорнули підготовку до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до Росії – почали роздавати пенсіонерам гроші і агітують молодь вступати до захоплених вишів.

За даними російського видання "Медуза", росіяни проводили у липні опитування на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей щодо приєднання до Росії і підтримка цієї ідеї склала всього 30%.

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