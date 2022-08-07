Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Якщо РФ проведе "референдуми", то закриє можливість переговорів

Катерина ТищенкоНеділя, 7 серпня 2022, 21:17
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо. А якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент".

Деталі: Президент зазначив, що влітку щотижня з’являється дедалі більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня України.

Зеленський також попередив, що всі, хто допомагатиме росіянам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть перед Україною.

Передісторія: 

  • За даними розвідки, російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня.
  • Раніше повідомлялося, що окупанти в Запорізькій області створили "виборчу комісію" для проведення так званого "референдуму" про входження захоплених районів області до складу Росії.
  • Також російські окупанти розгорнули підготовку до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до Росії – почали роздавати пенсіонерам гроші і агітують молодь вступати до захоплених вишів.
  • За даними російського видання "Медуза", росіяни проводили у липні опитування на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей щодо приєднання до Росії і підтримка цієї ідеї склала всього 30%.   

Слухайте також:

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Зеленськийпереговориреферендумокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоВночі HIMARS вдарили по пунктах окупантів у Мелітополі, 100 вбитих - мер

У Вінницькій області росіяни вдарили ракетами по військових об’єктах

Зеленський: Якщо РФ проведе "референдуми", то закриє можливість переговорів

фотоЗірка Голлівуду Честейн відвідала Київ і зустрілася з Зеленським

У Києві лунали постріли: п’яний рецидивіст проривався через блокпост

До порту "Чорноморськ" зайшло перше з моменту вторгнення РФ судно – готове для завантаження

Усі новини...
Зеленський
Зеленський пообіцяв "хороші новини" від партнерів для України
Зірка Голлівуду Честейн відвідала Київ і зустрілася з Зеленським
Зеленський нагородив повітряників і привідкрив секрет успіхів у небі
Останні новини
09:01
Непередбачувані "міни-метелики" РФ загрожують цивільним - розвідка Британії
08:57
Регіони: окупанти гатять по деокупованих селах Херсонщини, вранці обстріляли Миколаїв
08:47
Китай продовжив військові навчання поблизу Тайваню
08:37
інфографікаЗа добу росіяни вбили 5 людей та ще 17 поранили на Донеччині
08:30
ЗСУ знешкодили кілька ворожих ДРГ на Луганщині - Гайдай
08:08
У Сенаті тиснуть на адміністрацію Байдена для визнання Росії спонсором тероризму
07:58
відеоНа Харківщині відправили у пекло російських спецпризначенців - Нацгвардія
07:48
Дніпропетровщина: Росіяни гатили з "Градів" і скерували ракети X-59
07:20
Зведення Генштабу: Росія утримує війська в Брянській та Курській областях, нарощує ППО
07:11
відеоВночі HIMARS вдарили по пунктах окупантів у Мелітополі, 100 вбитих - мер
Усі новини...