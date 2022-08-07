Зеленський: Якщо РФ проведе "референдуми", то закриє можливість переговорів
Президент Володимир Зеленський заявляє, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо. А якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент".
Деталі: Президент зазначив, що влітку щотижня з’являється дедалі більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня України.
Зеленський також попередив, що всі, хто допомагатиме росіянам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть перед Україною.
Передісторія:
- За даними розвідки, російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня.
- Раніше повідомлялося, що окупанти в Запорізькій області створили "виборчу комісію" для проведення так званого "референдуму" про входження захоплених районів області до складу Росії.
- Також російські окупанти розгорнули підготовку до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до Росії – почали роздавати пенсіонерам гроші і агітують молодь вступати до захоплених вишів.
- За даними російського видання "Медуза", росіяни проводили у липні опитування на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей щодо приєднання до Росії і підтримка цієї ідеї склала всього 30%.
Слухайте також:
Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти