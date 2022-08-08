ОК "Південь": Росія не може забезпечити електорат для імітації "референдуму"

Росіяни розгорнули підготовку до проведення "референдумів" на захоплених територіях ще на початку окупації, однак кожного разу їм не вистачало справжнього електорату.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 8 серпня

Пряма мова Гуменюк: "Підготовку до референдумів було розгорнуто ще на початку самої окупації. Ми пам’ятаємо про дати, які лунали: і 20-ти числа квітня, і травневі світа. Постійне перенесення цих дат свідчить про те, що не так все гладко в них йде.

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Набрати той електорат, який зміг би їм допомогти імітувати той самий псевдореферендум, вони не можуть. Але вони використовують досить різні методи впливу на людей: і залякуванням, і просто силою намагаються відбирати особисті дані, щоб сформувати фальшиві списки для так званого волевиявлення".

Деталі: За її словами, на окупованих територіях досі діє потужний рух спротиву.

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