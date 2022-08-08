Гауляйтер Запорізької області оголосив про початок підготовки до "референдуму", але без дат

Колаборант і так званий голова тимчасової адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що підписав розпорядження про початок підготовки до "референдуму" щодо "приєднання" до Росії, хоча не сказав, коли це має відбутись.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Балицького: "Я підписую розпорядження Центральної виборчої комісії… про початок та підготовку проведення референдуму щодо возз'єднання Запорізької області з Російською Федерацією".

Деталі: При цьому гауляйтер не сказав жодного слова, коли колаборанти збираються проводити разом з Кремлем подібні незаконні заходи.

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