Колаборант і так званий голова тимчасової адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що підписав розпорядження про початок підготовки до "референдуму" щодо "приєднання" до Росії, хоча не сказав, коли це має відбутись.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Балицького: "Я підписую розпорядження Центральної виборчої комісії… про початок та підготовку проведення референдуму щодо возз'єднання Запорізької області з Російською Федерацією".

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Деталі: При цьому гауляйтер не сказав жодного слова, коли колаборанти збираються проводити разом з Кремлем подібні незаконні заходи.

Передісторія:

У липні Балицький заявляв, що маріонеткова влада хоче провести так званий "референдум про входження до складу Російської Федерації" на початку осені.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зробив вигляд, що не Росія збирається проводити псевдо "референдуми" на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а місцеве населення,

Росіяни проводили у липні опитування на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей щодо приєднання до Росії і підтримка цієї ідеї склала всього 30%. Наразі старання російських пропагандистів не приносить результатів і підтримка Росії на окупованих територіях мала.

7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.

За даними Центру національного спротиву, російські окупанти хочуть приурочити голосування на так званих "референдумах" до російського "єдиного дня голосування" 11 вересня.