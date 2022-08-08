Гауляйтер Запорізької області оголосив про початок підготовки до "референдуму", але без дат
Понеділок, 8 серпня 2022, 14:29
Колаборант і так званий голова тимчасової адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що підписав розпорядження про початок підготовки до "референдуму" щодо "приєднання" до Росії, хоча не сказав, коли це має відбутись.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
Пряма мова Балицького: "Я підписую розпорядження Центральної виборчої комісії… про початок та підготовку проведення референдуму щодо возз'єднання Запорізької області з Російською Федерацією".
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Деталі: При цьому гауляйтер не сказав жодного слова, коли колаборанти збираються проводити разом з Кремлем подібні незаконні заходи.
Передісторія:
- У липні Балицький заявляв, що маріонеткова влада хоче провести так званий "референдум про входження до складу Російської Федерації" на початку осені.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зробив вигляд, що не Росія збирається проводити псевдо "референдуми" на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а місцеве населення,
- Росіяни проводили у липні опитування на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей щодо приєднання до Росії і підтримка цієї ідеї склала всього 30%. Наразі старання російських пропагандистів не приносить результатів і підтримка Росії на окупованих територіях мала.
- 7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.
- За даними Центру національного спротиву, російські окупанти хочуть приурочити голосування на так званих "референдумах" до російського "єдиного дня голосування" 11 вересня.
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