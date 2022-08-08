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На YouTube з'явилися автоматичні українські субтитри

Понеділок, 8 серпня 2022, 18:04
На YouTube з'явилися автоматичні українські субтитри
Ютуб, фото Aytac Unal / Anadolu Agency / Getty Images

На відеохостингу YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською мовою.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською".

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Деталі: За його словами, представники України неодноразового обговорювали з Google доступність їхніх сервісів українською мовою. Федоров додав, що Україна звертається з листами до багатьох світових компаній та веде переговори щодо цього питання. 

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Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Всі повідомлення загальнодоступних каналів Telegram українською мовою тепер завжди пропонують кнопку перекладу за замовчуванням.
  • Компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, відключила понад тисячу фальшивих акаунтів, які залишали численні коментарі на підтримку російського вторгнення в Україну. 

Теми: УкраїнаукраїнціФедоровМінцифри
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