На YouTube з'явилися автоматичні українські субтитри

На відеохостингу YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською мовою.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською".

Деталі: За його словами, представники України неодноразового обговорювали з Google доступність їхніх сервісів українською мовою. Федоров додав, що Україна звертається з листами до багатьох світових компаній та веде переговори щодо цього питання.

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Нагадаємо:

Всі повідомлення загальнодоступних каналів Telegram українською мовою тепер завжди пропонують кнопку перекладу за замовчуванням.

Компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, відключила понад тисячу фальшивих акаунтів, які залишали численні коментарі на підтримку російського вторгнення в Україну.