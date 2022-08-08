На YouTube з'явилися автоматичні українські субтитри
Понеділок, 8 серпня 2022, 18:04
На відеохостингу YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською мовою.
Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською".
Деталі: За його словами, представники України неодноразового обговорювали з Google доступність їхніх сервісів українською мовою. Федоров додав, що Україна звертається з листами до багатьох світових компаній та веде переговори щодо цього питання.
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Нагадаємо:
- Всі повідомлення загальнодоступних каналів Telegram українською мовою тепер завжди пропонують кнопку перекладу за замовчуванням.
- Компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, відключила понад тисячу фальшивих акаунтів, які залишали численні коментарі на підтримку російського вторгнення в Україну.
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