На YouTube з'явилися автоматичні українські субтитри

На відеохостингу YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською мовою.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "На YouTube став доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською".

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Деталі: За його словами, представники України неодноразового обговорювали з Google доступність їхніх сервісів українською мовою. Федоров додав, що Україна звертається з листами до багатьох світових компаній та веде переговори щодо цього питання.

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