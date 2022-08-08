Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни пошкодили у Харкові ТЕЦ, яка опалює третину міста – ОВА

Євген КізіловПонеділок, 8 серпня 2022, 22:00
ТЕЦ-3, фото: Вікіпедія

Внаслідок російських обстрілів Харкова було пошкоджено ТЕЦ-3, яка забезпечує теплом біля третини міста.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону, чиї слова передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми працюємо над відновленням критичної інфраструктури, оскільки ворог б’є. Нещодавно окупанти пошкодили ТЕЦ-3 у Харкові. Це одне з великих підприємств, яке забезпечує майже третину Харкова теплоносієм і гарячою водою".

Деталі: За його словами, влада області буде звертатися до уряду з проханням максимально відновити критичну інфраструктуру міста і підготувати його до зимового періоду.

Що передувало: Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що серпня ворог завдав удару по інфраструктурному об'єкту міста. По якому саме, він не уточнив.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківтеплокомуненерговійнааварія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Повідомлення про "випалену пустелю" замість ЗАЕС відволікає від реальних ризиків катастрофи

Зеленський: Україна має повернути все, не залишаючи замороженого конфлікту

Зеленський закликав Захід повністю закрити кордони для всіх росіян

У Молдові вважають, що "мінування" й "незалежність Придністров'я" можуть бути прелюдією до вторгнення РФ

У Лівані не прийняли українське судно, яке першим вийшло з Одеського порту

Росія виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю

Усі новини...
Харків
Серія вибухів у Харкові: РФ завдала удару по інфраструктурному об'єкту
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни обстріляли Харків, лунали вибухи
Останні новини
09:36
Донеччина: окупанти вбили 3 і поранили 19 мешканців за добу
09:29
За липень Укрпошта виплатила ще 10 мільйонів пасажирам евакуаційних потягів
09:19
План ЄС зі скорочення використання газу на 15% набув чинності
09:03
Російська армія втратила за добу 300 вояків – Генштаб
08:56
Окупанти на Миколаївщині знищили вже понад 9 тисяч цивільних об’єктів – ОВА
08:50
Росія не змогла забезпечити суттєве просування на Донеччині – розвідка Британії
08:42
В Албанії спалахнули протести через загибель 7-річної дівчинки з вини поліцейського
08:38
ЗСУ зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини й Донеччини
08:04
Пентагон: США надали Україні протирадіолокаційні ракети
07:56
Росіяни вночі обстріляли Харків – пошкоджена електроопора та трамвайні рейки
Усі новини...