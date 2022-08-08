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Росіяни пошкодили у Харкові ТЕЦ, яка опалює третину міста – ОВА

Євген КізіловПонеділок, 8 серпня 2022, 22:00
Росіяни пошкодили у Харкові ТЕЦ, яка опалює третину міста – ОВА
ТЕЦ-3, фото: Вікіпедія

Внаслідок російських обстрілів Харкова було пошкоджено ТЕЦ-3, яка забезпечує теплом біля третини міста.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону, чиї слова передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми працюємо над відновленням критичної інфраструктури, оскільки ворог б’є. Нещодавно окупанти пошкодили ТЕЦ-3 у Харкові. Це одне з великих підприємств, яке забезпечує майже третину Харкова теплоносієм і гарячою водою".

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Деталі: За його словами, влада області буде звертатися до уряду з проханням максимально відновити критичну інфраструктуру міста і підготувати його до зимового періоду.

Що передувало: Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що серпня ворог завдав удару по інфраструктурному об'єкту міста. По якому саме, він не уточнив.

Теми: Харківтеплокомуненерговійнааварія
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