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Російські ЗМІ показали опитування, згідно з яким 65% росіян хочуть мирного договору з Україною

Ірина БалачукВівторок, 9 серпня 2022, 11:25
Президент Росії Володимир Путін. Фото AFP via Getty Images

Російські ЗМІ оприлюднили дані соцопитування, згідно з яким 65% росіян підтримують рішення зупинити війну в Україні та підписати мирну угоду.

Джерело: "Комерсант" з посиланням на дані опитування соціологічної служби Russian Field

Дослівно "Комерсант": За даними опитування, 65% росіян схвалили б рішення Володимира Путіна зупинити військову операцію в Україні та підписати мирну угоду".

Деталі: При цьому 60% респондентів підтримали б і намір президента Росії розпочати новий наступ на Київ.

Загалом за продовження військової операції висловилося 52% опитаних, а за перехід до мирних переговорів – 38%.

Автори дослідження зазначають, що за період із середини березня до кінця липня співвідношення прихильників та противників війни практично не змінилося: зараз її підтримують 69% респондентів, протилежної думки дотримуються 23%, а ще 8% важко або відмовилися відповісти.

59% росіян вважають, що так звана "військова операція" в Україні затягнулася, протилежної думки дотримуються 28% учасників опитування.

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На думку 30%, військові дії триватимуть понад рік, 18% розраховують на їхнє закінчення протягом року.

На завершення війни протягом півроку сподіваються 20% респондентів, і лише 13% опитаних оптимістично чекають на закінчення бойових дій упродовж 1-3 місяців.

Майже дві третини російських чоловіків (62%) не готові особисто взяти участь у воєнних діях в Україні, якщо вони матимуть таку можливість. Соціологи зазначають, що це значення на 6 процентних пунктів вище за показники аналогічного опитування, яке проходило в другій половині травня.

Про бажання взяти участь у "спецоперації" заявили 29% респондентів, причому найчастіше в цьому зізнаються люди віком від 45 до 59 років (37%), тоді як серед чоловіків від 18 до 29 років таких лише 23%.

Охочих допомогти російським військовим матеріально теж небагато: 67% взагалі не готові жертвувати власні кошти на підтримку війни, а 12% згодні витрачати на це не більше 1 тис. рублів на місяць.

Дослідження проводилося методом телефонного опитування 28-31 липня. У ньому взяли участь 1609 респондентів у восьми федеральних округах.

Автори дослідження попереджають, що його результати щодо низки питань про те, що відбувається в Україні, можуть не співпадати з реальною ситуацією, оскільки "росіяни бояться говорити на цю тему", зокрема "збільшилися відмови, знизилася щирість".

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Теми: Росіявійнасоціологіяпереговори
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