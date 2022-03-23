Підтримка війни проти України в Росії ще більше зросла – соціологи 

Серед росіян продовжує зростати підтримка війни Росії проти України, а протестний потенціал знижується, заявляють російські соціологи.

Джерело: Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) за даними на 17 березня

Деталі: Рішення про проведення "спеціальної військової операції" Росії в Україні радше підтримують 74% громадян Росії. Порівняно з 25 лютого частка тих, хто підтримує, зросла на 9 п.п.

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Радше не підтримують операцію 17% (на 8 п.п. менше, ніж 25 лютого).

Ще 9% важко відповісти.

Уявлення про цілі "спецоперації" у росіян не змінюється останні два тижні.

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46% опитаних вірять, що мета – захистити Росію, роззброїти Україну та не дати розмістити військові бази НАТО на її території.

19% вважають, що мета Путіна – змінити політичний курс України, "очистити від нацистів".

17% респондентів декларують, що метою війни є захист населення Донбасу.

5% опитаних назвали метою Путіна окупацію України та приєднання її до Росії.

При цьому 61% росіян вірять, що уряд РФ зможе знизити негативні наслідки санкцій, а 24% вважають, що не зможе, ще 15% не змогли відповісти.

Взяти участь у масових акціях протесту готові 10% опитаних, а 85% не мають наміру робити це. У січні поточного року про готовність до участі в акціях протесту повідомляли 17% опитаних.

Допускають, що нині у їхньому населеному пункті можливі масові акції протесту, 18% росіян, 75% вважають, що масові акції протесту малоймовірні.

Від УП: ВЦВГД не наводить подробиці опитування і не надає інфографіку за його результатами.

18 березня "Радіо Свобода" повідомило, що, за даними двох опитувань групи незалежних російських соціологів, 71% росіян підтримують війну з Україною.

Російська влада придушує акції протесту та затримує тих, хто наважується висловити незгоду з війною, яку Росія почала в Україні.