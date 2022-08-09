РосЗМІ заявили, що захисник Азовсталі "помер у СІЗО через наркотики"
Кремлівське видання ТАCС повідомило, нібито один із українських військових, які вийшли з Азовсталі, "помер у СІЗО через наркотики".
Джерело: ТАСС із посиланням на джерела серед бойовиків
Деталі: Повідомляється, що помер захисник Азовсталі, боєць мотопіхотного батальйону "Ведмеді".
Згідно з теорією пропагандистів, український військовий "ще до "полону" пристрастився до наркотиків, що спровокувало у нього ускладнення хронічних захворювань, а потім смерть у СІЗО".
Також бойовики заявили, що "справу" на бійця закриють, проте його "свідчення будуть враховані судом".
Чому це важливо: Росіяни усіма силами намагаються очорнити захисників "Азовсталі" перед своєю аудиторією, тому й вигадують різні історії про "націоналістів", "наркоманів" та "злочинців".
Також Кремль через пропаганду та й офіційно через своє Міноборони називає українських військових "неонацистами".
Навіть у цій новині вони до "Ведмеді" додали SS, щоб показати нібито приналежність до Німеччини в часи Другої світової війни. Що важливо, SS до "Ведмедів" не має ніякого стосунку, принаймні, після їхнього вступу до лав Збройних сил.
На головній - фото їхніх гербів, там немає згадки про SS.
Передісторія:
- 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.
- ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії.