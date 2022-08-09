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РосЗМІ заявили, що захисник Азовсталі "помер у СІЗО через наркотики"

Роман ПетренкоВівторок, 9 серпня 2022, 12:16
РосЗМІ заявили, що захисник Азовсталі помер у СІЗО через наркотики
батальйон медведі, фейсбук

Кремлівське видання ТАCС повідомило, нібито один із українських військових, які вийшли з Азовсталі, "помер у СІЗО через наркотики".

Джерело: ТАСС із посиланням на джерела серед бойовиків

Деталі: Повідомляється, що помер захисник Азовсталі, боєць мотопіхотного батальйону "Ведмеді".

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Згідно з теорією пропагандистів, український військовий "ще до "полону" пристрастився до наркотиків, що спровокувало у нього ускладнення хронічних захворювань, а потім смерть у СІЗО".

Також бойовики заявили, що "справу" на бійця закриють, проте його "свідчення будуть враховані судом".

Чому це важливо: Росіяни усіма силами намагаються очорнити захисників "Азовсталі" перед своєю аудиторією, тому й вигадують різні історії про "націоналістів", "наркоманів" та "злочинців".

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Також Кремль через пропаганду та й офіційно через своє Міноборони називає українських військових "неонацистами".

Навіть у цій новині вони до "Ведмеді" додали SS, щоб показати нібито приналежність до Німеччини в часи Другої світової війни. Що важливо, SS до "Ведмедів" не має ніякого стосунку, принаймні, після їхнього вступу до лав Збройних сил.

На головній - фото їхніх гербів, там немає згадки про SS.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії. 

Теми: Росіяпропаганда
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