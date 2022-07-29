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Захисники вимагають представників ООН та МКЧХ відправитись в Оленівку – спільна заява

Мазуренко Альона П'ятниця, 29 липня 2022, 20:48
СКРІНШОТ З ВІДЕО, ЯКЕ ОПРИЛЮДНИЛИ пропагандисти

Після вбивства російськими окупантами військовополонених в Оленівці, українські захисники вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників в колонію, де росіяни утримують захисників. 

Джерело: спільна заява ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмена

Дослівно: "Вимагаємо:

1. Від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Російською Федерацією.

2. Негайно направити представників ООН, МКЧХ, уповноваженого Верховної Ради з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії".

Деталі: Захисники України вважають вибух цинічним терактом Росії, класичною "false flag operation", метою якого є приховування воєнних злочинів і дискредитація ЗСУ.

Відзначаєть, що російська сторона порушила ключову умову, за якої українські захисники погодилися покинути "Азовсталь".

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії смт. Оленівка відбулося організоване вбивство українських військовополонених.

На спланований характер цього злочину та вчинення його російською стороною вказують багато задокументованих доказів: зокрема, умисне переведення бійців в нове приміщення незадовго до вибуху, аналіз характеру ушкоджень та руху вибухової хвилі, перехоплення телефонних розмов бойовиків, відсутність обстрілів у вказаному місці та інші.

Все це не залишає сумніву: вибух в Оленівці був російським терористичним актом та грубим порушенням міжнародних домовленостей".

Деталі: Українські захисники наголошують, що завдають ударів винятково по російським військовим об‘єктам: складам з паливом, озброєнням та боєприпасами, командним пунктам, обʼєктам військової інфраструктури.

Дослівно: "Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, включно з системами космічної розвідки. Україна не здійснювала ракетних та артилерійських обстрілів смт. Оленівка".

Що було раніше: В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух.

Внаслідок нього була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені.

За даними росіян, загинуло більше 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" чи російський військовий, що здійснювали охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони внаслідок вибуху не постраждав.

Одразу після вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі виправної колонії з використанням американської зброї та вбивстві українських військових.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

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Теми: Збройні силиАзов полоненіООН
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