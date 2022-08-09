Ракетний удар по Уманщині: один постраждалий помер – голова ОВА
Вівторок, 9 серпня 2022, 14:37
Один постраждалий унаслідок ракетного удару росіян по Уманському району на Черкащині 8 серпня помер від отриманих поранень.
Джерело: голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram
Пряма мова Табурця: "На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося – отримані травми виявились несумісні з життям".
Деталі: Голова ОВА додав, що стан іншого потерпілого нині середньої тяжкості, але стабільний.
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Передісторія:
- Вранці 8 серпня під час повітряної тривоги в Уманському районі спрацювала система протиповітряної оборони.
- Внаслідок падіння залишків збитої ракети було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували.
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