Ракетний удар по Уманщині: один постраждалий помер – голова ОВА

Один постраждалий унаслідок ракетного удару росіян по Уманському району на Черкащині 8 серпня помер від отриманих поранень.

Джерело: голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram



Пряма мова Табурця: "На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося – отримані травми виявились несумісні з життям".

Деталі: Голова ОВА додав, що стан іншого потерпілого нині середньої тяжкості, але стабільний.

Передісторія:

Вранці 8 серпня під час повітряної тривоги в Уманському районі спрацювала система протиповітряної оборони.

Внаслідок падіння залишків збитої ракети було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували.

На початку липня посол Євген Корнійчук повідомив, що через розв'язану Росією війну Україна не може прийняти єврейських паломників на Рош-га-Шана.