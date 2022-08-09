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Ракетний удар по Уманщині: один постраждалий помер – голова ОВА

Ірина БалачукВівторок, 9 серпня 2022, 14:37
Ракетний удар по Уманщині: один постраждалий помер – голова ОВА
Наслідки падіння залишків збитої російської ракети над Уманщиною 8 серпня. Фото ДСНС

Один постраждалий унаслідок ракетного удару росіян по Уманському району на Черкащині 8 серпня помер від отриманих поранень.

Джерело: голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram

Пряма мова Табурця: "На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося – отримані травми виявились несумісні з життям".

Деталі: Голова ОВА додав, що стан іншого потерпілого нині середньої тяжкості, але стабільний.

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Передісторія: 

  • Вранці 8 серпня під час повітряної тривоги в Уманському районі спрацювала система протиповітряної оборони. 
  • Внаслідок падіння залишків збитої ракети було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували. 
  • На початку липня посол Євген Корнійчук повідомив, що через розв'язану Росією війну Україна не може прийняти єврейських паломників на Рош-га-Шана. 

Теми: Черкаська областьвійнажертви
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