Ракетний удар по Уманщині: один постраждалий помер – голова ОВА

Один постраждалий унаслідок ракетного удару росіян по Уманському району на Черкащині 8 серпня помер від отриманих поранень.

Джерело: голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram



Пряма мова Табурця: "На жаль, у лікарні помер один із постраждалих через ракетну атаку на Уманщину. Лікарі робили все можливе. Але врятувати його не вдалося – отримані травми виявились несумісні з життям".

Деталі: Голова ОВА додав, що стан іншого потерпілого нині середньої тяжкості, але стабільний.

Реклама:

Передісторія: