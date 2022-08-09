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"Заплутались у брехні": омбудсмен прокоментував заяву росЗМІ про "смерть захисника Азовсталі"

"Українська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 16:28
CІЗО, фото РИА Новости

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні не надходила інформація про смерть військовополоненого з "Азовсталі" в СІЗО, про яку напередодні повідомили росЗМІ.

Джерело: Лубінець в коментарі УП

Пряма мова: "Українська сторона не знає імені та прізвища загиблого і станом на зараз не отримувала офіційних повідомлень про смерть українського військовополоненого від російської сторони. Не отримували інформацію і в Національному інформаційному бюро, яке згідно Женевських конвенцій здійснює обмін інформацією з російською стороною про військовополонених за посередництвом Міжнародного комітету Червоного хреста".

Деталі: На його думку, російські медіа розповсюдили дезінформацію та "самі заплутались у своїй брехні". 

Пряма мова: "Про смерть військовополоненого у російських медіа повідомляється тільки 9 серпня 2022 року, хоча в статті зазначається, що він "помер у слідчому ізоляторі республіки до завершення розслідування кримінальної справи відносно всіх звинувачених і передачі справи в суд". 

Повідомлення ж про передачу справи в суд вийшло місяцем раніше - 5 липня цього року, коли так звана "прокуратура ДНР" передала справу до так званого "Верховного суду ДНР" по 10 українським військовополоненим "Медведів" та просить застосувати до них вищу міру покарання – смерту кару. 1 серпня 2022 року розпочалось судилище – слухання "справи" у Донецьку, винесення вироку планується на завтра - 10 серпня 2022 року". 

Деталі: Таким чином, повідомлення про смерть військовополоненого опублікували лише через місяць, тобто за день до публічного винесення вироку. На думку омбудсмена, це зробили навмисно, адже на свідченнях нібито випадково померлої людини збираються будувати вирок. Також це свідчить про те, що реальних фактів здійснення злочинів зі сторони українських захисників немає.

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Лубінець додав, що ця інформаційна операція РФ має на меті здійснювати тиск на військовополонених та їхніх родичів, Україну та міжнародних партнерів. 

Пряма мова: "Це складова одного і того ж процесу, що і засудження на тимчасово окупованих до смертної кари трьох осіб: Саадуна Брагіма з Марокко та громадян Великобританії Ейдена Асліна та Шона Піннера, які захищали Україну після повномасштабного вторгнення Росії в лавах ЗСУ. 

Будь-яка організація судового процесу та рішення квазісудів на тимчасово окупованих територіях не визнається Україною та світом. Спроби Росії підвищити ставки та змусити українську сторону та її партнерів вести перемовини з проксі-утвореннями - так званими "ДНР" -  не будуть мати успіху". 

Передісторія: 

  • Російське видання ТАCС 9 серпня повідомило, що один із українських військових, які вийшли з Азовсталі, "помер у СІЗО через наркотики". Також у Росії заявили, що "справу" на бійця закриють, проте його "свідчення будуть враховані судом".
  • У травні ватажок бойовиків Денис Пушилін вперше висловився за "міжнародний трибунал" над українськими військовими з "Азовсталі".

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Теми: РосіяАзов
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