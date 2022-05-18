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Пушилін хоче "міжнародний трибунал" над бійцями з "Азовсталі"

Катерина ТищенкоСереда, 18 травня 2022, 18:18
Денис Пушилін, AFP via Getty Images

Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін висловився за "міжнародний трибунал" над українськими військовими з "Азовсталі".

Джерело: Пушилін, якого цитує ресурс бойовиків "ДАН"

Пряма мова Пушиліна: "На даний момент це питання наступного етапу. Трибунал має бути міжнародним".

Деталі: Сайт бойовиків зазначає, що так Пушилін відповів на запитання, хто судитиме українських бійців, - "Росія, ДНР чи ЛНР". При цьому він не уточнив, що має на увазі під поняттям "міжнародного трибуналу".

Раніше ватажок бойовиків заявив, що долю полонених захисників Маріуполя має вирішувати суд.

"Щодо військових злочинців, а також тих, хто є націоналістами, їхню долю, якщо вони склали зброю, має вирішувати суд. Як би не грали в окремих, я знаю є різні думки, емоції, якщо противник склав зброю, то його подальшу долю вирішує суд, якщо це нацистський злочинець, це трибунал", - сказав Пушилін.

"Військовими злочинцями", за словами ватажка бойовиків ОРДО, вважаються не лише командири українських бійців, а й ті, хто виконує їхні накази, а також "несе нацистську ідеологію у своїх діях та вчинках, особливо щодо цивільного населення".

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Пушилін також заявив, що серед українських військових, які "здалися в полон" з маріупольського заводу "Азовсталь", немає командирів високого рангу.

"Наразі командирів найвищої ланки немає – вони не вийшли (із заводу "Азовсталь"). Але це поки що", – сказав він.

Що передувало: Раніше у Міністерстві оборони Росії заявили, що з заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців.

Передісторія:

  • 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня 53 важкопоранених військовослужбовців було доставлено до медичного закладу у Новоазовську (територія ОРДО), ще 211 захисників були евакуйовані до окупованої Оленівки. Українська влада планує їх обміняти. 
  • 18 травня у Міністерстві оборони Росії заявили, що з заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців.
  • У Росії заявили, що українських бійців будуть допитувати.
  • Держдума РФ у середу мала розглянути проєкт ухвали про заборону обміну так званих "нацистських злочинців", а Верховний суд РФ 26 травня розгляне визнання українського полку "Азов" терористичною організацією.

Теми: ПушилінАзов Маріуполь
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