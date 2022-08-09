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Аксьонов: Говорити про причини вибухів у Новофедорівці зарано

Олена РощінаВівторок, 9 серпня 2022, 17:25
Аксьонов: Говорити про причини вибухів у Новофедорівці зарано
Сергій Аксьонов на тлі аеродрому в Новофедорівці, скриншот

Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що у Новофедорівці, де сталися вибухи на військовому аеродромі, цивільне населення по медичну допомогу не зверталося.

Джерело: так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов у включенні з прилеглої до аеродрому території, "РИА Новости"

Пряма мова: "Знаходжусь у селищі Новофедорівка на місці. Говорити про причини інциденту рано, все з'ясує слідча комісія.

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Вжито заходів щодо виставлення периметра оточення в 5-кілометровій зоні: огорожі, екіпажі ДІБДР та піші патрулі з метою виключити поранення місцевих жителів. МНС слідкує за займаннями, йде розліт уламків.

Говорити про постраждалих поки що зарано, з цивільного населення ніхто поки не звертався по допомогу до медичних закладів".

Деталі: Згодом Аксьонов повідомив, що одна людина загинула.

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Він додав, що в плані причин того, що сталося, треба спиратися на офіційний коментар Міноборони РФ.

Аксьонов також наголосив, що спільної евакуації по району немає. Відселені будуть лише жителі будинків, що знаходяться безпосередньо поблизу військового аеродрому.

"РИА Новости" також повідомило, що близько 30 людей евакуйовано у Новофедорівці з прилеглих до аеродрому будинків, їх розселять у пансіонатах та готелях.

Передісторія:

Теми: Кримвибух
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