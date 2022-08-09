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Аксьонов: Говорити про причини вибухів у Новофедорівці зарано

Олена РощінаВівторок, 9 серпня 2022, 17:25
Сергій Аксьонов на тлі аеродрому в Новофедорівці, скриншот

Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що у Новофедорівці, де сталися вибухи на військовому аеродромі, цивільне населення по медичну допомогу не зверталося.

Джерело: так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов у включенні з прилеглої до аеродрому території, "РИА Новости"

Пряма мова: "Знаходжусь у селищі Новофедорівка на місці. Говорити про причини інциденту рано, все з'ясує слідча комісія.

Вжито заходів щодо виставлення периметра оточення в 5-кілометровій зоні: огорожі, екіпажі ДІБДР та піші патрулі з метою виключити поранення місцевих жителів. МНС слідкує за займаннями, йде розліт уламків.

Говорити про постраждалих поки що зарано, з цивільного населення ніхто поки не звертався по допомогу до медичних закладів".

Деталі: Згодом Аксьонов повідомив, що одна людина загинула.

Він додав, що в плані причин того, що сталося, треба спиратися на офіційний коментар Міноборони РФ.

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Аксьонов також наголосив, що спільної евакуації по району немає. Відселені будуть лише жителі будинків, що знаходяться безпосередньо поблизу військового аеродрому.

"РИА Новости" також повідомило, що близько 30 людей евакуйовано у Новофедорівці з прилеглих до аеродрому будинків, їх розселять у пансіонатах та готелях.

Передісторія:

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Теми: Кримвибух
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