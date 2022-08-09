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Вибухи в Криму: окупанти повідомляють про постраждалих і загиблого

"Українська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 18:10
Вибухи в Криму, фото з "КРЫМ Сегодня"

Окупанти заявляють, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі в захопленному росіянами Криму постраждали щонайменше п’ятеро людей і одна людина загинула. 

Джерело: РИА НовостиКрыминформ і ТАСС із посиланням на заяву місцевого МОЗу, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов у Telegram

Дослівно: "П'ятеро людей постраждали після вибухів у Новофедорівці. Вони доставлені до Сакської центральної районної лікарні". 

Деталі: За інформацією ЗМІ, чотирьом з них, які мали порізи від скла, надали амбулаторну допомогу та вже відправили додому. П'ятий постраждалий має непроникне поранення грудної клітки та перебуває в операційній в стані середньої тяжкості. Загрози життю немає. 

За словами Аксьонова, одна людина загинула.

У МОЗ Криму додали, що загиблий при інциденті на аеродромі був цивільним.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.
  • Міністерство оборони Росії стверджує, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював, просто чомусь відбулася детонація боєприпасів.

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Теми: Кримокупаціявибух
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