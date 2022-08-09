Вибухи в Криму: окупанти повідомляють про постраждалих і загиблого
Окупанти заявляють, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі в захопленному росіянами Криму постраждали щонайменше п’ятеро людей і одна людина загинула.
Джерело: РИА Новости, Крыминформ і ТАСС із посиланням на заяву місцевого МОЗу, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов у Telegram
Дослівно: "П'ятеро людей постраждали після вибухів у Новофедорівці. Вони доставлені до Сакської центральної районної лікарні".
Деталі: За інформацією ЗМІ, чотирьом з них, які мали порізи від скла, надали амбулаторну допомогу та вже відправили додому. П'ятий постраждалий має непроникне поранення грудної клітки та перебуває в операційній в стані середньої тяжкості. Загрози життю немає.
За словами Аксьонова, одна людина загинула.
У МОЗ Криму додали, що загиблий при інциденті на аеродромі був цивільним.
Передісторія:
- 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював, просто чомусь відбулася детонація боєприпасів.