Вибухи в Криму: окупанти повідомляють про постраждалих і загиблого

Вибухи в Криму, фото з "КРЫМ Сегодня"

Окупанти заявляють, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі в захопленному росіянами Криму постраждали щонайменше п’ятеро людей і одна людина загинула.

Джерело: РИА Новости, Крыминформ і ТАСС із посиланням на заяву місцевого МОЗу, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов у Telegram

Дослівно: "П'ятеро людей постраждали після вибухів у Новофедорівці. Вони доставлені до Сакської центральної районної лікарні".

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Деталі: За інформацією ЗМІ, чотирьом з них, які мали порізи від скла, надали амбулаторну допомогу та вже відправили додому. П'ятий постраждалий має непроникне поранення грудної клітки та перебуває в операційній в стані середньої тяжкості. Загрози життю немає.

За словами Аксьонова, одна людина загинула.

У МОЗ Криму додали, що загиблий при інциденті на аеродромі був цивільним.

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