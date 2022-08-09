Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму – Енергоатом

Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української, повідомив президент Енергоатома Петро Котін.

Джерело: Котін в ефірі телемарафону

Деталі: Котін пояснив, що росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.

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Пряма мова Котіна: "Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму.

Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України.

Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України - окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.

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Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС.

Після чого її (ЗАЕС – ред.) неможливо вже буде під'єднати до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті.

Це їхній план, і вони почали його реалізувати".

Більше деталей: За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.

Нагадаємо: 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Жінка потрапила до реанімації після російського обстрілу ЗАЕС 7 серпня.