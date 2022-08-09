Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму – Енергоатом

Роман ПетренкоВівторок, 9 серпня 2022, 18:23
ФОТО: GETTY

Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української, повідомив президент Енергоатома Петро Котін.

Джерело: Котін в ефірі телемарафону

Деталі: Котін пояснив, що росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.

Пряма мова Котіна: "Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму.

Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України.

Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України - окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.

Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС.

ВІДЕО ДНЯ

Після чого її (ЗАЕС – ред.) неможливо вже буде під'єднати до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті.

Це їхній план, і вони почали його реалізувати".

Більше деталей: За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.

Нагадаємо: 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Жінка потрапила до реанімації після російського обстрілу ЗАЕС 7 серпня.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗАЕСКримЕнергоатомокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

“Динамо” вийшло до плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Зеленський: Війна має закінчитися звільненням Криму

Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі

"Банк Січ" визнано банкрутом, його виведуть з ринку – НБУ

Міноборони України відмежувалося від вибухів на аеродромі в Криму

Росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму – Енергоатом

Усі новини...
ЗАЕС
ISW: Повідомлення про "випалену пустелю" замість ЗАЕС відволікає від реальних ризиків катастрофи
США закликали Росію припинити воєнні дії біля ядерних об’єктів в Україні
Співробітниця ЗАЕС в реанімації внаслідок російського обстрілу
Останні новини
04:30
ISW: Кремль не звинувачує Україну в вибухах в Криму, бо тоді визнає безсилість своєї ППО
03:24
ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів на Херсонщині
02:30
США про вибухи на аеродромі в Криму: Підтримуємо зусилля України
01:45
ППО збила дві ворожі ракети на Запоріжжі
00:53
Доба на Сумщині: Пів сотні прильотів, двоє людей поранені
00:10
“Динамо” вийшло до плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
00:01
Дніпропетровщина: через обстріл у Мирівській громаді двоє поранених 
23:53
США виділяють $89 млн на допомогу в розмінуванні України
23:50
Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
23:29
Зеленський: Війна має закінчитися звільненням Криму
Усі новини...