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Е-пенсійне і е-посвідка: у "Дії" тестують два нових документи

Олена РощінаВівторок, 9 серпня 2022, 21:04
Е-пенсійне і е-посвідка: у Дії тестують два нових документи
Електронні документи, "Дія"

У застосунку "Дія" стартувало бета-тестування електронних пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.

Джерело: "Дія"

Дослівно: "Стартує бета-тест е-пенсійного та посвідки на тимчасове або постійне проживання в Дії.

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10500 українців тестують два цифрових документи в застосунку для підтвердження особи чи під час отримання відповідних держпослуг".

Деталі: Зареєстровані охочі вже можуть приступити до тестування нових продуктів "Дії": листи прийшли їм на пошту.

Проєкт реалізується за підтримки проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (Проєкт підтримки Дія), що впроваджується ПРООН за підтримки Швеції. 

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство цифрової трансформації України співпрацює в цих питаннях із Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством соціальної політики, Державною міграційною службою України та Пенсійним фондом України.

Теми: Діядіджиталізація
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