Е-пенсійне і е-посвідка: у "Дії" тестують два нових документи

У застосунку "Дія" стартувало бета-тестування електронних пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.

Джерело: "Дія"

Дослівно: "Стартує бета-тест е-пенсійного та посвідки на тимчасове або постійне проживання в Дії.

Реклама:

10500 українців тестують два цифрових документи в застосунку для підтвердження особи чи під час отримання відповідних держпослуг".

Деталі: Зареєстровані охочі вже можуть приступити до тестування нових продуктів "Дії": листи прийшли їм на пошту.

Проєкт реалізується за підтримки проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (Проєкт підтримки Дія), що впроваджується ПРООН за підтримки Швеції.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство цифрової трансформації України співпрацює в цих питаннях із Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством соціальної політики, Державною міграційною службою України та Пенсійним фондом України.