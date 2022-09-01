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Ще один регіон РФ оголосив про формування "добровольчого батальйону" – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 1 вересня 2022, 07:35
Війська РФ, фото AFP/Getty Images

Інститут вивчення війни у своєму аналізі бойових дій в Україні повідомив про формування так званого добровольчого інженерно-саперного батальйону "Даурський" у Забайкальському краї Росії.

Джерело: ISW

Деталі: Українці та Захід не повинні піддаватися російській пропаганді, яка зображає український контрнаступ у Херсонській області проваленим або зображують Україну безпорадною маріонеткою західних "господарів", які розпочали її саме зараз.

Військові дії масштабу цього контрнаступу не вдаються і не провалюються ні за день, ні за тиждень. Українські офіційні особи давно визнали, що вони не мають достатньої маси механізованих сил, які були б необхідні для проведення бліцкригового удару з метою знищити російську оборону в Херсонській області чи де завгодно.

Збройні сили, яким доводиться проводити наступальні операції без кількісної переваги, зазвичай необхідної для успіху в таких операціях, часто покладаються на хибні орієнтири та хитрощі, щоб відвернути противника від секторів лінії, на яких буде зосереджене зусилля прориву.

Інститут зазначає, що російська влада використовує початок нового навчального року для посилення зусиль з ліквідації української ідентичності. Російська влада продовжує поширювати російські навчальні матеріали у школах на окупованих територіях України.

Група директорів з питань нерозповсюдження ядерної зброї G7 заявила, що спроби Росії відключити Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) є "неприйнятними" напередодні візиту делегації МАГАТЕ на станцію.

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Також вони зазначили, що ЗАЕС не можна використовувати для військової діяльності.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Міністерство оборони Росії та російські блогери почали інформаційну операцію, визнавши український контрнаступ провалом майже одразу після його початку. Однак ще занадто рано оцінювати хід контрнаступальної операції, яку, ймовірно, буде важко оцінити в короткостроковій перспективі, якщо вона покладається на хитрощі та неправильну орієнтацію.
  • Російська окупаційна влада нав’язує українським студентам навчальну програму, спрямовану на усунення поняття української національної ідентичності, прямо відповідно до промов і писань президента Росії Володимира Путіна, які неправдиво стверджують, що Україна є частиною Росії, і що українська ідентичність була винаходом Радянського періоду.
  • Група директорів з питань нерозповсюдження ядерної зброї G7 засудила спроби Росії відключити Запорізьку АЕС від української енергомережі як "неприйнятні" напередодні прибуття на станцію делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
  • Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на північ від Харкова.
  • Загарбники здійснили наземні удари на південь від Бахмута та вздовж західних околиць міста Донецьк.
  • Призначені Росією чиновники в Криму почали "реконструювати" системи протиповітряної оборони для протидії меншим цілям у відповідь на повторювані атаки безпілотників на півострові. Російські чиновники, ймовірно, посилюють ППО Криму за рахунок інших театрів.
  • Забайкальський край оголосив про формування так званого добровольчого інженерно-саперного батальйону "Даурський".
  • У Бердянську Запорізької області, де, як повідомлялося, окупаційна влада готувала фіктивні референдуми, українські партизани здійснили обстріл із саморобного вибухового пристрою.

Передісторія:

  • Аналітики Інституту вивчення війни назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні – Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська.
  • ISW також повідомляв, що ще в одній області Росії – Орловській – формується так званий добровольчий батальйон.

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Теми: війнаРосія
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