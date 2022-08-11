Ще в одній області РФ формується добровольчий батальйон – ISW

Інституту вивчення війни (ISW) повідомляє, що ще в одній області Росії – Орловській – формується так званий добровольчий батальйон.

Джерело: ISW

Деталі: За повідомленням інституту, українські чиновники назвали напад 9 серпня на Крим початком контрнаступу України на півдні, припускаючи, що українські військові очікують інтенсивних боїв у серпні та вересні, які можуть вирішити результат наступного етапу війни.

Реклама:

Аналітики стверджують, що "російські офіційні особи залишаються збентеженими щодо атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому Росією Криму, розташовану за 225 км за російськими лініями, у результаті якої було знищено щонайменше вісім російських літаків і кілька будівель".

Супутникові знімки підтвердили повідомлення військово-повітряних сил України про те, що атака знищила щонайменше вісім російських літаків, що суперечить заявам Росії про те, що вибухи не пошкодили жоден літак і не були результатом атаки.

Ключові висновки аналітиків ISW:

ВІДЕО ДНЯ

Російські офіційні особи "залишаються збентеженими щодо атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому Росією Криму, розташовану за 225 км за російськими лініями, у результаті якої було знищено щонайменше вісім російських літаків і кілька будівель".

Зміна планів Кремля свідчить про те, що окупаційні сили, швидше за все, перенесуть дату референдумів про анексію в окупованій Україні. Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли би прийняти Україна чи Захід, демонструючи, що Кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, окрім капітуляції України.

Як повідомляється, останніми тижнями Іран почав тренувати російські сили на іранських системах БПЛА, демонструючи поглиблення військового співробітництва між Іраном і Росією.

Російські війська вели наземні атаки на захід від Ізюма.

Окупанти продовжували обмежені наземні наступи на північний схід і захід від Бахмута і, ймовірно, досягли незначних успіхів у цих районах.

Російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від міста Донецька та продовжують спроби просунутися на північний захід із нинішніх плацдармів на околицях міста Донецька.

Загарбники провели численні безуспішні наступальні операції на північ і північний схід від міста Харкова.

Російські війська провели невдалу бойову розвідку на північному заході Херсонської області.

Повідомляється, що в Орловській області Росії формується добровольчий батальйон.

Нагадаємо: Аналітики Інституту вивчення війни назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні – Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська.