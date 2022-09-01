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Росіяни можуть не пустити місію МАГАТЕ на ключові об’єкти ЗАЕС – міністр

Ірина БалачукЧетвер, 1 вересня 2022, 10:48
Росіяни можуть не пустити місію МАГАТЕ на ключові об’єкти ЗАЕС – міністр
ЗАЕС. Ілюстрація з Telegram Енергоатома

Російські окупанти можуть не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів, які необхідно оглянути на території окупованої ЗАЕС.

Джерело: міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до місії

Пряма мова Галущенка: "Ключове, аби росіяни дійсно допустили до тих об’єктів, які місія має на меті оглянути. Ми розуміємо, що можуть бути маніпуляції: показати якусь картинку чи скласти маршрут, де по-факту місія просто не зможе побачити, що відбувається. І тоді, безумовно, це може поставити під сумнів результати".

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Деталі: За словами міністра, українська сторона обговорила з представниками місії перелік об’єктів ЗАЕС, які мають бути оглянуті. Він додав, що ці пропозиції практично повністю збігаються з оцінками експертів МАГАТЕ.

Галущенко підкреслив, що нині місія працює у новому форматі, адже їде на місце події не по факту подій, які відбулися, а наперед – щоб "убезпечити від тих варварських вчинків, які Росія чинить на ЗАЕС".

Міністр додав, що місія МАГАТЕ має перш за все, окрім суто технічної функції, показати загрози ядерній безпеці, які несе на території АЕС присутність російських військових, їхньої зброї і важкої техніки.

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Україна очікує, що результатами роботи місії стануть деокупація ЗАЕС, її повернення під повний контроль України та подальша демілітаризація території навколо станції.

Водночас "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що місія МАГАТЕ наразі перебуває на блокпосту в Новоолександрівці – приблизно за 20 км до лінії фронту.

Члени групи чують вдалині прильоти. Зараз рух колони зупинили – представники місії чекають, коли "буде безпечно".

Передісторія: 

Теми: ЗАЕСМАГАТЕвійна
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