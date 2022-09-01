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Зенітники Повітряних сил збили ракету Х-59 на Херсонщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 вересня 2022, 20:09

Увечері четверга зенітники Повітряних сил збили в Херсонській області авіаційну керовану ракету, випущену з російського винищувача.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону та в коментарі УП

Пряма мова: "Близько 16 години на Херсонщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил України знищив ворожу керовану авіаційну ракету Х-59 класу "повітря-поверхня", випущену з російського винищувача".

Деталі: Також, за словами Ігната, українська авіація (винищувачі, бомбардувальники та штурмовики) продовжують завдавати серйозних ударів по наземних цілях ворога, особливо на південному напрямку.

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Теми: Херсонська областьвійна
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