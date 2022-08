Небо під парасолькою. Як працює протиповітряна оборона та чому важливі NASAMS та IRIS-T

24 серпня, на День Незалежності, Росія по-своєму "привітала" Україну зі святом. Цього дня російські війська здійснили близько 200 вильотів літаків, випустивши по території України десятки ракет, зокрема з повітря. Повітряна тривога на День Незалежності сумарно була оголошена 189 разів і тривала від 3-х до 14-ти годин у різних регіонах.

Така авіаційна активність змусила ще раз згадати про систему протиповітряної оборони (ППО).

Ще одним нагадуванням про важливість захисту неба стали новини про військову допомогу із Заходу. Впродовж серпня про намір надати Україні озброєння для посилення ППО оголосили одразу три країни: США, Німеччина та Іспанія.

В уявленні багатьох українців протиповітряна оборона – це ніби якийсь щит, який засікає в небі ворожі об'єкти та працює виключно по них, захищаючи міста від ракетних обстрілів і літаків противника.

Спрощено, десь так і є, але, на жаль, ППО не всесильна, і часто не може повністю захистити від атак з повітря.

Не всі ракети й літаки можна збити, а в багатьох випадках для деяких цілей система протиповітряної оборони просто не призначена.

"Українська правда" розповідає, з чого складається і як працює українська ППО, які західні постачання озброєння слід очікувати в найближчому майбутньому та чому не варто сподіватися на Patriots і "Залізний купол".

Передусім варто зазначити, що протиповітряна оборона – це не тільки зенітно-ракетні комплекси, про які часто пишуть у ЗМІ. Структура ППО є значно комплекснішою та включає в себе одразу кілька складових, які мають різні задачі, що перед ними стоять.

Загальна система протиповітряної оборони розподіляється на ППО Сухопутних військ України та ППО Повітряних Сил України. Кожна з них виконує свої завдання, які часто можуть перетинатися, однак переважно мають свої специфічні особливості.

ППО Сухопутних військ забезпечує захист та підтримку військ безпосередньо на полі бою, біля штабів та тилових позицій, а ППО Повітряних сил призначена для захисту стратегічних об'єктів держави: мостів, промислових підприємств, ГЕС, АЕС, портів, адміністративних центрів, оборонних заводів тощо.

З огляду на різноплановість завдань, цілей та умов роботи, кожному з родів військ, до якого вони приналежні, необхідне окреме озброєння та своя структура організації.

Яка саме, проговоримо детально.

Бойові машини ППО Сухопутних військ можуть діяти як у складі сухопутних рот, батальйонів, бригад, так і автономно.

Їхнє завдання – захищати бойові порядки армії від безпілотників, ударних вертольотів та авіації противника, що діє на низьких висотах, під час бою.

При цьому сухопутне ППО є досить самодостатнім, оскільки може як отримувати цілі від зовнішніх пунктів управління боєм, так і виявляти цілі противника самостійно.

Найбільш розповсюдженим серед озброєння ППО є переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК), якими укомплектовані сухопутні війська.

ПЗРК можуть використовуватись окремими військовослужбовцями (так би мовити, з плеча) та розміщуватись на спеціально обладнаних машинах.

У ході повномасштабної війни Росії проти України в українській армії використовуються такі ПЗРК: радянські "Стріли-2" та "Ігли", модифіковані з них польські Piorun, а також американські Stinger, британські Starstreak та французькі Martlet.

За технічними характеристиками ПЗРК можуть збивати цілі на дальності до 6 км та на висоті до 5 км.

Кожна з них має свої переваги та недоліки, але вони вже проявили себе в ході бойових дій.

Зокрема, "Іглою" та польськими "Перунами" збивали сучасні російські гелікоптери "Алігатор" та штурмовики Су-25, зі "Стінгерів" зносили Су-34, а з британських Starstreak "приземляли" вертольоти Мі-28Н.

Траплялися випадки знищення з ПЗРК і крилатих ракет, але це радше свідчить про хорошу підготовку виконавців.

The Times is reporting that this shootdown of a Russian Mi-28 was by a British Starstreak SAM pic.twitter.com/zsQb1DkQ74