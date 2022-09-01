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Загорання торфовищ на Київщині: 4 осередки загасили, 2 залишилося

Катерина ТищенкоЧетвер, 1 вересня 2022, 21:30
Загорання торфовищ на Київщині: 4 осередки загасили, 2 залишилося
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДСНС

На Київщині ліквідовано 4 осередки загорання торфовищ, триває гасіння ще двох осередків.

Джерело: ДСНС України станом на 20 годину

Дослівно: "Ліквідовано 4 осередки загорання торфовищ:

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  • с. Здвижівка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,2 га.
  • с. Шибене Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,3 га.
  • с. Стоянка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,7 га.
  • с. Феневичі Вишгородського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,003 га.

Триває гасіння 2 осередків:

  • с. Соснівка, Вишгородського району. До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків.
  • с. Михайлівська-Рубежівка, Бучанського району. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 2 МП та 6 чоловік особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель.

Деталі: У ДСНС запевнили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.

"Немає причин для паніки адже зараз це сезонне явище! У разі виявлення осередків загорання телефонуйте до Служби порятунку 101", - йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Останніми днями у Києві погіршилася якість повітря через через загоряння торфу в Київській області.

Зокрема, 1 вересня КМДА знову радила киянам зачинити вікна і менше гуляти на вулиці. 

Теми: Київська областьпожежа
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