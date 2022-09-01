Загорання торфовищ на Київщині: 4 осередки загасили, 2 залишилося

На Київщині ліквідовано 4 осередки загорання торфовищ, триває гасіння ще двох осередків.

Джерело: ДСНС України станом на 20 годину

Дослівно: "Ліквідовано 4 осередки загорання торфовищ:

с. Здвижівка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,2 га.

с. Шибене Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,3 га.

с. Стоянка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,7 га.

с. Феневичі Вишгородського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,003 га.

Триває гасіння 2 осередків:

с. Соснівка, Вишгородського району. До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків.

с. Михайлівська-Рубежівка, Бучанського району. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 2 МП та 6 чоловік особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель.

Деталі: У ДСНС запевнили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.

"Немає причин для паніки адже зараз це сезонне явище! У разі виявлення осередків загорання телефонуйте до Служби порятунку 101", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: Останніми днями у Києві погіршилася якість повітря через через загоряння торфу в Київській області.

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