Загорання торфовищ на Київщині: 4 осередки загасили, 2 залишилося
Четвер, 1 вересня 2022, 21:30
На Київщині ліквідовано 4 осередки загорання торфовищ, триває гасіння ще двох осередків.
Джерело: ДСНС України станом на 20 годину
Дослівно: "Ліквідовано 4 осередки загорання торфовищ:
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- с. Здвижівка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,2 га.
- с. Шибене Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,3 га.
- с. Стоянка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,7 га.
- с. Феневичі Вишгородського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,003 га.
Триває гасіння 2 осередків:
- с. Соснівка, Вишгородського району. До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків.
- с. Михайлівська-Рубежівка, Бучанського району. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 2 МП та 6 чоловік особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель.
Деталі: У ДСНС запевнили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.
"Немає причин для паніки адже зараз це сезонне явище! У разі виявлення осередків загорання телефонуйте до Служби порятунку 101", - йдеться в повідомленні.
ВІДЕО ДНЯ
Що передувало: Останніми днями у Києві погіршилася якість повітря через через загоряння торфу в Київській області.
Зокрема, 1 вересня КМДА знову радила киянам зачинити вікна і менше гуляти на вулиці.