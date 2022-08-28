Киянам знову радять зачинити вікна: горить торф

Через загоряння торфу в Київській області мешканцям столиці рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.

Джерело: КМДА, головне управління ДСНС у Київській області

Дослівно: "У Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу.

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Киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці".

Деталі: У КМДА додали, що на місці працює бригада ГУ ДСНС України.

Там також нагадали, що робити у випадках задимленості:

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обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

якщо з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Разом з тим, головне управління ДСНС у Київській області заявило, що станом на 18:00 "ніяких підстав для паніки або хвилювань громадян немає", рятувальники працюють на двох напрямках, які провокують задимлення.

Дослівно ДСНС: "Під час моніторингу Бучанського району у с. Стоянка, рятувальники виявили загорання торфу окремими осередками на загальній площі 0.6 га. На місці працюють 36-а Державна пожежно-рятувальна частина м. Ірпінь та 35-ДПРЧ м. Буча у складі 12 чоловік особового складу. Спостерігається задимлення, але ситуація контрольована.

У м. Вишгород на вул. Кургузова триває пожежа, горять паливо-мастильні речовини та покришки. На місці працюють рятувальники. Ситуація під контролем рятувальників".

Що передувало: 22 серпня влада Києва рекомендувала містянам зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці через погіршення якості повітря.