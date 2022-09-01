Росіяни не пустили на ЗАЕС журналістів разом із МАГАТЕ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри домовленості з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку АЕС без журналістів, там були лише пропагандисти з Росії.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні

Деталі: Зеленський зазначив, що 1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС "попри всі провокації російських військових і цинічні обстріли Енергодара", але окупанти намагаються перетворити цей візит "на безплідну екскурсію по станції".

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Президент сподівається на об'єктивні висновки експертів МАГАТЕ щодо ризиків на ЗАЕС.

Зеленський заявив, що "Росія робила дуже багато цинічних речей, щоб обманути місію, в тому числі за допомогою залякування мешканців Енергодара: окупанти змушували людей брехати представникам МАГАТЕ, передавати якісь папірці, щось там підписувати, щось говорити".

При цьому українських та західних журналістів росіяни на ЗАЕС не допустили.

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Пряма мова: "Коли ми бачилися з паном Гроссі й членами місії в Києві, ми домовилися про те, що місію обов’язково супроводжуватимуть журналісти з українських і міжнародних ЗМІ. Незалежні журналісти. Щоб світ бачив правду. Бачив, що насправді відбувається.

На жаль, цього не зроблено. Хоча обіцяно. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ.

Сподіваємося, що місія все ж зробить об’єктивні висновки з обставин на станції".

Деталі: Зеленський наголосив, що під управлінням українських фахівців понад три десятиліття перебувають Чорнобильська станція і 4 робочі АЕС – і до діяльності жодного з цих 5 об’єктів у МАГАТЕ ніколи не було зауважень, "поки Росія не вдерлася на нашу територію й не принесла сюди своє божевілля".

За словами президента, коли російські військові вийдуть із території ЗАЕС і заберуть свою зброю й боєприпаси, припинять обстріли й свої провокації, "Запорізька станція зможе повернутися до цілком безпечної роботи, яка й була завжди під контролем України".

Пряма мова: "Головне, що має відбутися, – це демілітаризація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Хоча й говорили про це з паном Гроссі на нашій зустрічі в Києві.

Це був ключовий – ключовий! – безпековий пункт наших домовленостей. Це говорилося чітко: демілітаризація й повний контроль українських атомників".

Нагадаємо: Місія МАГАТЕ добирался до ЗАЕС досить довго, росіяни не надали їй спецперепусток – і 14 експертів потрапили на захоплену станцію лише 1 вересня і пробули там кілька годин, після чого на АЕС лишилося 5 представників місії.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що команда МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС.