Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов: Росія має позбутися колоній, вони вже починають хитатися

Катерина ТищенкоЧетвер, 1 вересня 2022, 23:15
Олексій Данілов, скріншот відео

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що Росія має позбутися колоній, захоплених у 19-20 століттях, і що вони вже "починають хитатися".

Джерело: Данілов в інтерв’ю Наталі Мосейчук

Пряма мова: "Має відбутися дуже проста річ. Російська Федерація має позбутися тих колоній, які вона захопила в 19-20 століттях…

Нам треба розуміти, що Росія – одна з небагатьох країн, які в 21 столітті мають колонії. Бо ці колонії, які вони свого часу захопили – вони забрали у людей мову, традиції, вони забрали в них культуру, вони їх колонізували. Там же величезна кількість – це колонії РФ… Їх треба звільнити, щоб ці народи стали вільні. І тоді вже буде зовсім інша ситуація. Тоді ми побачимо, скільки тої Росії".

Деталі: Данілов заявив, що Ічкерія і Татарстан – це точно не Росія.

"У нас є дослідження, де чітко зрозумілий перелік тих територій, які до Росії не мають ніякого відношення, і не хочуть мати… Чому вони шаленіють? Вони вже починають потихесеньку хитатися й хитатися", – сказав секретар РНБО.

"Хай кожен думає про свою хату, ми ж не будемо про них думати. Наше завдання – зробити так, щоб бажання у росіян пхати носа до нашої країни, як у того Буратіно, зникло раз і назавжди. Це наша місія", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Олексій Данілов: Росія розпадеться ще при нашому житті 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ДаніловРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Цілісність ЗАЕС порушували кілька разів – Гроссі

Кадровий голод: РФ може дозволити собі не більше 350 тис. військових в Україні – розвідка

ISW: Путін намагається підготувати "ґрунт" для створення нових російських сил восени та взимку

Шмигаль відклав підписання постанови про відрядження чоловіків – Гетманцев

Росіяни не пустили на ЗАЕС журналістів разом із МАГАТЕ – Зеленський

Лукашенко заявив, що розв'язка в Україні близько через конфлікт. В ОП заперечили

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Данілов
Секретар РНБО вважає, що Росія почала війну проти України ще в 2004 році
"Рабі, подножці, грязі Москви": Данілов відповів спікерці Радфеду
Данілов назвав 5 відмінностей України від Росії, які є вирішальними у війні
Останні новини
14:02
В Москві ФСБ шукає вихідців з України для звинувачення у "терактах" – розвідка
13:55
До польських шкіл пішли навчатися 185 тисяч українських дітей
13:52
Україна збільшила імпорт пального у 12 разів за пів року – Мінекономіки
13:47
Кияни здали на макулатуру 25 тон російських книг, щоб купити машину для військових
13:40
Лише 20% українських біженців планують повернутися з Польщі до зими: причини
13:36
Уряд схвалив нові санкції проти РФ та Білорусі, список осіб очолили доньки Путіна
13:35
Норвезька енергокомпанія Equinor завершила вихід з останнього спільного проєкту з РФ
13:34
Понад 70% університетів готові проводити очне навчання – Шкарлет
13:24
Росіяни ударами з С-300 зруйнували спорткомплекс "Локомотив" у Харкові
12:55
Дефіцит держбюджету у серпні залишився на рівні 5 мільярдів – Мінфін
Усі новини...