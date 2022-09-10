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ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожу переправу на Херсонщині

Анастасія КалатурСубота, 10 вересня 2022, 01:35
ОК Південь: ЗСУ знищили ворожу переправу на Херсонщині
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "За підтвердженими результатами "довга армія" скоротилась на 75 рашистів, 9 танків Т-72, 2 гаубиці "Мста-Б", 8 одиниць авто-бронетехніки".

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Деталі: Зазначається, що наша авіація завдала 7 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах.

Протягом дня росіяни завдали 5 авіаційних ударів і 1 ракетний.

Теми: війнаРосія
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