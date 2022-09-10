Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожу переправу на Херсонщині

Анастасія КалатурСубота, 10 вересня 2022, 01:35
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "За підтвердженими результатами "довга армія" скоротилась на 75 рашистів, 9 танків Т-72, 2 гаубиці "Мста-Б", 8 одиниць авто-бронетехніки".

Деталі: Зазначається, що наша авіація завдала 7 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах.

Протягом дня росіяни завдали 5 авіаційних ударів і 1 ракетний.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Резніков про успіхи "Рамштайну-5": Домовилися про потужнішу підготовку українських бійців

Чарльза ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії

відеоНад Балаклією підняли український прапор

Резніков про закінчення війни: Ще декілька перемог – і росіяни будуть утікати

фотоЗСУ звільнили Куп’янськ

мапаЗСУ відвоювали 2,5 тисячі квадратних кілометрів Харківщини — американські аналітики

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Окупанти втратили ще 350 вояк, 14 танків та 22 артсистеми
"202 полк відійшов у Луганськ, половина у полоні": окупант розповідає про втечу з Балаклії
Окупанти були заскочені зненацька: британська розвідка оцінила нові успіхи ЗСУ
Останні новини
15:50
Бербок у Великій Димерці пообіцяла подальшу допомогу з розмінуванням
15:23
Боснія та Герцеговина зібралася на матч у Росію. УАФ вимагає скасування
15:16
відео Окупанти заявили, що пішли з Ізюма та інших населених пунктів, захисники показали відео: Ми в Ізюмі
15:12
Шукали котів-дублерів для стрибка: продюсер фільму прокоментував звинувачення у жорстокості
15:09
Іспанська армія навчатиме українських військових
14:44
Високі ціни на продукти харчування найбільше турбують киян – опитування
14:41
ЗСУ просунулися на кілька десятків км на півдні – Гуменюк
14:32
"Винен" спецвипуск про війну: співвласник Playboy Україна назвав ймовірну причину закриття офісу
14:06
День похорону королеви Єлизавети буде вихідним у Британії
14:06
Резніков про успіхи "Рамштайну-5": Домовилися про потужнішу підготовку українських бійців
Усі новини...