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ОК "Юг": ВСУ уничтожили вражескую переправу в Херсонской области

Анастасия КалатурСуббота, 10 сентября 2022, 01:35
ОК Юг: ВСУ уничтожили вражескую переправу в Херсонской области
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Беляевке и паромную переправу в районе Львово Херсонской области.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "По подтвержденным результатам "длинная армия" сократилась на 75 рашистов, 9 танков Т-72, 2 гаубицы "Мста-Б", 8 единиц авто-бронетехники".

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Детали: Отмечается, что наша авиация нанесла 7 ударов, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и мостам.

В течение дня россияне нанесли 5 авиационных ударов и 1 ракетный.

Темы: войнаРосcия
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