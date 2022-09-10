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Блінкен: Путін ставить на енергетичний шантаж, бо РФ програє на полі бою

Анастасія КалатурСубота, 10 вересня 2022, 02:15
ФОТО: GETTY

Президент РФ Володимир Путін робить ставку на те, що дефіцит енергії зламає волю країн підтримувати Україну, оскільки РФ не досягає своїх військових цілей і стає все більш ізольованою.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен

Дослівно: "Оскільки Росія не досягає своїх цілей на полі бою і стає все більш ізольованою на світовій арені, президент Путін вдається до грубіших інструментів, щоб спробувати позбавити Україну підтримки. Він використовує енергію як зброю проти європейських країн, що протистоять її агресії, збільшуючи витрати сімей, підприємств та цілих країн.

Президент Путін робить ставку на те, що ці дії зламають волю країн підтримувати Україну. Він робить ставку на те, що Кремль зможе змусити інші країни підкоритись".

Деталі: Блінкен сказав, що Європа стане сильнішою, якщо менше залежатиме від постачання енергоресурсів з Росії, і що Сполучені Штати допоможуть європейським країнам, які зіткнулися з непомірними витратами на опалення.

За словами Блінкена, Путін ніколи не припинить намагатися використати енергію як зброю на шкоду Європі.

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Теми: СШАПутінгазвійна
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