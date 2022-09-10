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Блинкен: Путин ставит на энергетический шантаж, потому что РФ проигрывает на поле боя

Анастасия КалатурСуббота, 10 сентября 2022, 02:15
ФОТО: GETTY

Президент РФ Владимир Путин делает ставку на то, что дефицит энергии сломает волю стран поддерживать Украину, поскольку РФ не достигает своих военных целей и становится все более изолированной.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен

Дословно: "Поскольку Россия не достигает своих целей на поле боя и становится все более изолированной на мировой арене, президент Путин прибегает к более грубым инструментам, чтобы попытаться лишить Украину поддержки. Он использует энергию как оружие против европейских стран, противостоящих ее агрессии, увеличивая расходы семей, предприятий и стран.

Президент Путин делает ставку на то, что эти действия сломят волю стран поддерживать Украину. Он делает ставку на то, что Кремль сможет заставить другие страны подчиниться".

Детали: Блинкен сказал, что Европа станет сильнее, если будет меньше зависеть от поставок энергоресурсов из России, и что Соединенные Штаты помогут европейским странам, которые столкнулись с непомерными затратами на отопление.

По словам Блинкена, Путин никогда не перестанет пытаться использовать энергию как оружие во вред Европе.

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Темы: СШАПутингазвойна
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