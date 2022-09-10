Блинкен: Путин ставит на энергетический шантаж, потому что РФ проигрывает на поле боя

Президент РФ Владимир Путин делает ставку на то, что дефицит энергии сломает волю стран поддерживать Украину, поскольку РФ не достигает своих военных целей и становится все более изолированной.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен

Дословно: "Поскольку Россия не достигает своих целей на поле боя и становится все более изолированной на мировой арене, президент Путин прибегает к более грубым инструментам, чтобы попытаться лишить Украину поддержки. Он использует энергию как оружие против европейских стран, противостоящих ее агрессии, увеличивая расходы семей, предприятий и стран.

Президент Путин делает ставку на то, что эти действия сломят волю стран поддерживать Украину. Он делает ставку на то, что Кремль сможет заставить другие страны подчиниться".

Детали: Блинкен сказал, что Европа станет сильнее, если будет меньше зависеть от поставок энергоресурсов из России, и что Соединенные Штаты помогут европейским странам, которые столкнулись с непомерными затратами на отопление.

По словам Блинкена, Путин никогда не перестанет пытаться использовать энергию как оружие во вред Европе.