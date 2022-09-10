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Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через поліомієліт

Анастасія КалатурСубота, 10 вересня 2022, 03:14
Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через поліомієліт
ФОТО: GETTY

Штат Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через поліомієліт.

Джерело: CNBC, Politico

Деталі:  Поліовірус виявили у зразках стічних вод із чотирьох округів у районі метро Нью-Йорка, а також у самому місті. Мова йде про округи Рокленд, Оріндж, Салліван і  Нассау.

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Чиновники охорони здоров'я зазначили, що "на кожен випадок паралітичного поліомієліту, що спостерігається, можуть припадати сотні інших інфікованих людей", але держава поки що підтвердила лише один випадок.

Губернатор Кеті Хоукул видала указ, який збільшує ресурси штату для боротьби з поширенням вірусу.

Термін дії надзвичайного стану спливає 9 жовтня.

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Нагадаємо:

  • У 1979 році в США було оголошено про ліквідацію поліомієліту.
  • У липні 2022 року Нью-Йорк підтвердив перший у країні новий випадок поліомієліту.

Теми: СШАздоров'я
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