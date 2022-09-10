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Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за полиомиелита

Анастасия КалатурСуббота, 10 сентября 2022, 03:14
Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за полиомиелита
ФОТО: GETTY

Штат Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за полиомиелита.

Источник: CNBC, Politico

Детали: Полиовирус обнаружили в образцах сточных вод из четырех округов в районе метро Нью-Йорка, а также в самом городе. Речь идет об округах Рокленд, Ориндж, Салливан и Нассау.

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Чиновники здравоохранения отметили, что "на каждый случай наблюдаемого паралитического полиомиелита могут приходиться сотни других инфицированных людей", но государство пока подтвердило лишь один случай.

Губернатор Кэти Хоукул издала указ, увеличивающий ресурсы штата для борьбы с распространением вируса.

Срок действия чрезвычайного положения истекает 9 октября.

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Напомним:

  • В 1979 году в США было объявлено о ликвидации полиомиелита.
  • В июле 2022 года Нью-Йорк подтвердил первый в стране новый случай полиомиелита.

Темы: СШАздоровье
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