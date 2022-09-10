Штат Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за полиомиелита.

Источник: CNBC, Politico

Детали: Полиовирус обнаружили в образцах сточных вод из четырех округов в районе метро Нью-Йорка, а также в самом городе. Речь идет об округах Рокленд, Ориндж, Салливан и Нассау.

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Чиновники здравоохранения отметили, что "на каждый случай наблюдаемого паралитического полиомиелита могут приходиться сотни других инфицированных людей", но государство пока подтвердило лишь один случай.

Губернатор Кэти Хоукул издала указ, увеличивающий ресурсы штата для борьбы с распространением вируса.

Срок действия чрезвычайного положения истекает 9 октября.

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