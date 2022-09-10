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У Британії пройде церемонія проголошення Чарльза ІІІ королем

"Європейська правда"Субота, 10 вересня 2022, 08:50

Чарльз III буде офіційно проголошений королем на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці в суботу вранці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Прапори, приспущені на знак жалоби за покійною королевою, здіймуться на повну щоглу після Ради престолонаслідування, яку вперше транслюватиме телебачення.

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На Раді, яка розпочнеться о 10.00, король зробить особисту заяву про смерть королеви та дасть клятву зберегти церкву Шотландії - адже в Шотландії існує розподіл влади між церквою та державою.

Серед присутніх буде Камілла, дружина Чарльза, яка тепер має титул королеви-консорта, і син короля Вільям, новий принц Уельський.

Перше публічне проголошення короля має відбутися з балкону Friar Court палацу Сент-Джеймс у Лондоні об 11.00, цей момент зазвичай супроводжується багатовіковою феєрією, коли трубачі грають фанфари та стріляють салютом у Гайд-парку та в Лондонському Тауері.

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Хвиля подальших проголошень пройде по всій Британії до неділі. Після проголошення прапори знову будуть приспущені на знак жалоби.

73-річний Чарльз автоматично став монархом після смерті королеви в четвер, але сьогоднішні процедури є конституційною формальністю щодо визнання його суверенітету.

Зазвичай такі церемонії відбувалися протягом 24 годин після смерті суверена, але пізнє оголошення про смерть королеви означало, що їх неможливо було організувати вчасно у п’ятницю.

Новий король Великої Британії Чарльз III у п’ятницю виступив із першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – попередню королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях поважання традицій.

Нагадаємо, в четвер у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба.

Новий британський король Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

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Теми: Велика Британія
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