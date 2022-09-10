У Британії пройде церемонія проголошення Чарльза ІІІ королем

Чарльз III буде офіційно проголошений королем на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці в суботу вранці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Прапори, приспущені на знак жалоби за покійною королевою, здіймуться на повну щоглу після Ради престолонаслідування, яку вперше транслюватиме телебачення.

На Раді, яка розпочнеться о 10.00, король зробить особисту заяву про смерть королеви та дасть клятву зберегти церкву Шотландії - адже в Шотландії існує розподіл влади між церквою та державою.

Серед присутніх буде Камілла, дружина Чарльза, яка тепер має титул королеви-консорта, і син короля Вільям, новий принц Уельський.

Перше публічне проголошення короля має відбутися з балкону Friar Court палацу Сент-Джеймс у Лондоні об 11.00, цей момент зазвичай супроводжується багатовіковою феєрією, коли трубачі грають фанфари та стріляють салютом у Гайд-парку та в Лондонському Тауері.

Хвиля подальших проголошень пройде по всій Британії до неділі. Після проголошення прапори знову будуть приспущені на знак жалоби.

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73-річний Чарльз автоматично став монархом після смерті королеви в четвер, але сьогоднішні процедури є конституційною формальністю щодо визнання його суверенітету.

Зазвичай такі церемонії відбувалися протягом 24 годин після смерті суверена, але пізнє оголошення про смерть королеви означало, що їх неможливо було організувати вчасно у п’ятницю.

Новий король Великої Британії Чарльз III у п’ятницю виступив із першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – попередню королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях поважання традицій.

Нагадаємо, в четвер у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба.

Новий британський король Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

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