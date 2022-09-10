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В Британии пройдет церемония провозглашения Чарльза ІІІ королем

"Европейская правда"Суббота, 10 сентября 2022, 08:50

Чарльз III будет официально провозглашен королем на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце в субботу утром.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает BBC.

Флаги, приспущенные в знак траура по покойной королеве, поднимутся на полный флагшток после Совета престолонаследия, который впервые будет транслировать телевидение.

На Совете, который начнется в 10:00, король сделает личное заявление о смерти королевы и даст клятву сохранить церковь Шотландии - ведь в Шотландии существует разделение власти между церковью и государством.

Среди присутствующих будет Камилла, жена Чарльза, теперь имеющая титул королевы-консорта, и сын короля Уильям, новый принц Уэльский.

Первое публичное провозглашение короля должно состояться с балкона Friar Court дворца Сент-Джеймс в Лондоне в 11:00, этот момент обычно сопровождается многовековой феерией, когда трубачи играют фанфары и стреляют салютом в Гайд-парке и в Лондонском Тауэре.

Волна последующих провозглашений пройдет по всей Британии до воскресенья. После провозглашения флаги снова будут приспущены в знак траура.

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73-летний Чарльз автоматически стал монархом после смерти королевы в четверг, но сегодняшние процедуры являются конституционной формальностью признания его суверенитета.

Обычно такие церемонии происходили в течение 24 часов после смерти суверена, но позднее извещение о смерти королевы означало, что их невозможно было организовать вовремя в пятницу.

Новый король Великобритании Чарльз III в пятницу выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – предыдущей королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь уважения традиций.

Напомним, в четверг в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II. В Великобритании, а также всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур.

Новый британский король Чарльз стал старейшим монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.

Читайте также: Ломка традиций и поддержка Украины: что известно о новом короле Великобритании.

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Темы: Великобритания
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