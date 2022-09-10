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Окупанти були заскочені зненацька: британська розвідка оцінила нові успіхи ЗСУ

"Європейська правда"Субота, 10 вересня 2022, 09:23

Британська розвідка розповіла про все більшу ізоляцію російських сил навколо Ізюма і загрозу для Росії, якою є можлива втрата Куп’янська.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У Міноборони Британії нагадують, що українські війська розпочали наступальні дії на півдні Харківської області 6 вересня 2022 року і передові частини вузьким фронтом просунулися до 50 км на територію, яка раніше була під контролем Росії.

"Російські війська, ймовірно, були заскочені зненацька. Сектор утримувався незначними силами, і українські підрозділи захопили або оточили кілька міст" - йдеться в огляді.

"Російські сили навколо Ізюма, ймовірно, стають все більш ізольованими. Українські частини тепер загрожують Куп'янську; його захоплення було б значним ударом для Росії, оскільки він розташований на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі" - зазначає британська розвідка.

Як наголошується, оскільки українські операції також тривають у Херсоні, фронт російської оборони відчуває тиск як на північному, так і на південному флангах.

Як повідомлялося за даними британської розвідки, на тлі наступу України на півдні російські командири зіткнулись з дилемою: розгортати оперативні резерви для підтримки свого наступу на Донбасі чи захищатися від українських сил на півдні. 

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Теми: Велика Британіярозвідкавійна
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