Оккупанты были застигнуты врасплох: британская разведка оценила новые успехи ВСУ

Британская разведка рассказала о все большей изоляции российских сил вокруг Изюма и угрозе для России, какова возможная потеря Купянска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

В Минобороны Британии напоминают, что украинские войска начали наступательные действия на юге Харьковской области 6 сентября 2022 года и передовые части по узкому фронту продвинулись до 50 км на территорию, которая раньше была под контролем России.

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"Российские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор удерживался незначительными силами, и украинские подразделения захватили или оцепили несколько городов" - говорится в обзоре.

"Российские силы вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские части теперь угрожают Купянску; его захват был бы значительным ударом для России, поскольку он расположен на путях снабжения линии фронта на Донбассе" - отмечает британская разведка.

Как отмечается, поскольку украинские операции также продолжаются в Херсоне, фронт российской обороны испытывает давление как на северном, так и южном флангах.

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Как сообщалось по данным британской разведки, на фоне наступления Украины на юге российские командиры столкнулись с дилеммой: разворачивать оперативные резервы для поддержки своего наступления на Донбассе или защищаться от украинских сил на юге.

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