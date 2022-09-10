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За три доби ППО назбивала російських ракет і літаків на 157,5 мільйонів доларів

Валентина РоманенкоСубота, 10 вересня 2022, 10:03
За три доби ППО назбивала російських ракет і літаків на 157,5 мільйонів доларів
ілюстрація Повітряних сил

За три дні українські захисники знищили повітряних цілей ворога на 157,5 мільйонів доларів

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Усього за три дні війни окупанти пустили на вітер близько 157,5 мільйонів доларів США. І йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5 –7 вересня.

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Такий підрахунок втрат ворога у твердій валюті провели у Генеральному штабі ЗСУ".

Деталі: У Повітряних силах зазначають: одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні РФ – це крилата ракета Х-101.

Шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збито ППО Повітряних сил). Орієнтовна вартість Х-101 – 13 мільйонів доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 млн. доларів.

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Крім того:

- дві керовані авіаційні ракети Х-59 – 600 тис. (300 тис. доларів за одиницю);

- два ударних вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн. доларів (16,2 млн. доларів за од.) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн. доларів за од.);

- воїнами ДШВ знищено три штурмовика Су-25 на суму 33 млн. доларів (11 млн. доларів за од.);

- десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу "Орлан-10" – 1 млн. доларів (100 тис. доларів за од.).

Отже, за орієнтовними підрахунками лише у небі за три доби війни, втрати російської армії склали: 157 500 000 доларів США.

У ПС ЗСУ наголошують: протиповітряна оборона продовжує працювати на перемогу, знищуючи окупантів як на небі, так і на землі.

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