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За трое суток ПВО сбила российских ракет и самолетов на 157,5 миллионов долларов

Валентина РоманенкоСуббота, 10 сентября 2022, 10:03
За трое суток ПВО сбила российских ракет и самолетов на 157,5 миллионов долларов
иллюстрация Воздушных сил

За три дня украинские защитники уничтожили воздушных целей врага на 157,5 миллионов долларов

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Всего за три дня войны оккупанты пустили на ветер около 157,5 миллионов долларов США. И речь идет только о средствах воздушного нападения: крылатых ракетах, самолетах и ​​вертолетах, уничтоженных подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил, ПВО Сухопутных войск и ДШВ в течение 5 –7 сентября.

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Такой подсчет потерь врага в жесткой валюте провели в Генеральном штабе ВСУ".

Детали: В Воздушных силах отмечают: одни из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении РФ – это крылатая ракета Х-101.

Шесть Х-101 противник выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбиты ПВО Воздушных сил). Примерная стоимость Х-101 – 13 миллионов долларов за единицу. 13 х 6 = 78 млн. долларов.

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- две управляемые авиационные ракеты Х-59 – 600 тыс. (300 тыс. долларов за единицу);

- два ударных вертолета Ка-52 на 32, 4 млн. долларов (16,2 млн. долларов за ед.) и ударный вертолет Ми-24 (12,5 млн. долларов за ед.);

- воинами ДШВ уничтожены три штурмовика Су-25 на сумму 33 млн. долларов (11 млн. долларов за ед.);

- десять беспилотников оперативно-тактического уровня типа "Орлан-10" – 1 млн долларов (100 тыс долларов за ед).

Таким образом, по ориентировочным подсчетам только в небе за трое суток войны, потери русской армии составили: 157,5 млн долларов США.

В ПС ВСУ отмечают: противовоздушная оборона продолжает работать на победу, уничтожая оккупантов как на небе, так и на земле.

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