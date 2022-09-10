"202 полк відійшов у Луганськ, половина у полоні": окупант розповідає про втечу з Балаклії

Російський бойовик з так званої "ЛНР" розповідає, що 202 полк окупантів, який захопив Балаклію, втік до Луганська, половина вояк потрапили у полон.

Джерело: перехоплення розмови ГУР

Деталі: Окупант розповідає, що окупанти з Балаклії до Луганська втікали пішки (понад 270 км по дорозі – ред.), а він сам сидить без бронежилета у касці 1945 року.

Вояка також жаліється співрозмовниці, що теж будуть пішки втікати під час наступу Збройних сил, а та в нього цікавиться, чи йому показали, в який бік бігти.