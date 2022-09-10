"202 полк відійшов у Луганськ, половина у полоні": окупант розповідає про втечу з Балаклії
Субота, 10 вересня 2022, 10:09
Російський бойовик з так званої "ЛНР" розповідає, що 202 полк окупантів, який захопив Балаклію, втік до Луганська, половина вояк потрапили у полон.
Джерело: перехоплення розмови ГУР
Деталі: Окупант розповідає, що окупанти з Балаклії до Луганська втікали пішки (понад 270 км по дорозі – ред.), а він сам сидить без бронежилета у касці 1945 року.
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Вояка також жаліється співрозмовниці, що теж будуть пішки втікати під час наступу Збройних сил, а та в нього цікавиться, чи йому показали, в який бік бігти.
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