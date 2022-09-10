Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"202 полк відійшов у Луганськ, половина у полоні": окупант розповідає про втечу з Балаклії

Роман ПетренкоСубота, 10 вересня 2022, 10:09
скріншот

Російський бойовик з так званої "ЛНР" розповідає, що 202 полк окупантів, який захопив Балаклію, втік до Луганська, половина вояк потрапили у полон.

Джерело: перехоплення розмови ГУР

Деталі: Окупант розповідає, що окупанти з Балаклії до Луганська втікали пішки (понад 270 км по дорозі – ред.), а він сам сидить без бронежилета у касці 1945 року.

Вояка також жаліється співрозмовниці, що теж будуть пішки втікати під час наступу Збройних сил, а та в нього цікавиться, чи йому показали, в який бік бігти.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьЛуганськвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: 90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності

фотоДБР затримало начальника окупаційної "поліції" звільненої Балаклії

"Відволікаючі заходи": У РФ нарешті прокоментували деокупацію на Харківщині

відео Окупанти заявили, що пішли з Ізюма та інших населених пунктів, захисники показали відео: Ми в Ізюмі

Чарльза ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії

відеоНад Балаклією підняли український прапор

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Харківська область
Спецпризначенці СБУ показали фото зі звільненого Куп'янська
Над Балаклією підняли український прапор
ЗСУ звільнили Куп’янськ
Останні новини
23:22
фотоЗСУ звільнили ще два села на Харківщині - президент
23:11
Зеленський послав сигнал лідерам, які штовхають Україну в "чиїсь обійми"
22:51
Зеленський: 90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності
22:25
Латвія планує придбати у Норвегії протикорабельні ракети NSM
21:55
Зеленський придумав, як забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики
21:35
За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території – Зеленський
21:31
Як це – бути жінкою у війську. Історії саперки й парамедикині
21:12
Швейцарія планує побудувати ядерний могильник на кордоні з Німеччиною
21:01
За Лиман на Донеччині тривають бої – мер
20:34
На Донеччині внаслідок обстрілу поранено дитину
Усі новини...