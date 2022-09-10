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"202 полк ушел в Луганск, половина в плену": оккупант рассказывает о побеге из Балаклеи

Роман ПетренкоСуббота, 10 сентября 2022, 10:09
скриншот

Российский боевик из так называемой ЛНР рассказывает, что 202 полк оккупантов, захвативший Балаклею, сбежал в Луганск, половина воинов попали в плен.

Источник: перехват разговора ГУР

Детали: Оккупант рассказывает, что оккупанты из Балаклеи в Луганск бежали пешком (более 270 км по дороге – ред.), а он сам сидит без бронежилета в каске 1945 года.

Воина также жалуется собеседнице, что тоже будут пешком бежать во время наступления Вооруженных сил, а у него интересуется, показали ли ему, в какую сторону бежать.

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