"202 полк ушел в Луганск, половина в плену": оккупант рассказывает о побеге из Балаклеи
Суббота, 10 сентября 2022, 10:09
Российский боевик из так называемой ЛНР рассказывает, что 202 полк оккупантов, захвативший Балаклею, сбежал в Луганск, половина воинов попали в плен.
Источник: перехват разговора ГУР
Детали: Оккупант рассказывает, что оккупанты из Балаклеи в Луганск бежали пешком (более 270 км по дороге – ред.), а он сам сидит без бронежилета в каске 1945 года.
Воина также жалуется собеседнице, что тоже будут пешком бежать во время наступления Вооруженных сил, а у него интересуется, показали ли ему, в какую сторону бежать.
Слушайте также:
Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти
ВИДЕО ДНЯ