Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти втратили ще 350 вояк, 14 танків та 22 артсистеми

Роман ПетренкоСубота, 10 вересня 2022, 10:31
ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

Російські окупаційні війська втратили за добу ще 14 танків та 22 артилерійські системи.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 52250 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2136 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од,
  • артилерійських систем – 1259 (+22) од,
  • РСЗВ – 311 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 162 (+3) од,
  • літаків – 239 (+0) од,
  • гелікоптерів – 212 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 215 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) од,
  • спеціальна техніка ‒ 114 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Збройні силивійнаГенштаб
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоЗСУ звільнили ще два села на Харківщині - президент

фотоДБР затримало начальника окупаційної "поліції" звільненої Балаклії

"Відволікаючі заходи": У РФ нарешті прокоментували деокупацію на Харківщині

відео Окупанти заявили, що пішли з Ізюма та інших населених пунктів, захисники показали відео: Ми в Ізюмі

Чарльза ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії

відеоНад Балаклією підняли український прапор

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Збройні сили
Резніков про успіхи "Рамштайну-5": Домовилися про потужнішу підготовку українських бійців
У Полтаві чути вибухи. ОВА заспокоює українців
ЗСУ звільнили Куп’янськ
Останні новини
23:35
Форум YES: Резніков відповів західним партнерам про умови переговорів з Росією
23:22
фотоЗСУ звільнили ще два села на Харківщині - президент
23:11
Зеленський послав сигнал лідерам, які штовхають Україну в "чиїсь обійми"
22:51
Зеленський: 90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності
22:25
Латвія планує придбати у Норвегії протикорабельні ракети NSM
21:55
Зеленський придумав, як забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики
21:35
За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території – Зеленський
21:31
Як це – бути жінкою у війську. Історії саперки й парамедикині
21:12
Швейцарія планує побудувати ядерний могильник на кордоні з Німеччиною
21:01
За Лиман на Донеччині тривають бої – мер
Усі новини...