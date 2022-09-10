Окупанти втратили ще 350 вояк, 14 танків та 22 артсистеми
Субота, 10 вересня 2022, 10:31
Російські окупаційні війська втратили за добу ще 14 танків та 22 артилерійські системи.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.09 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 52250 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2136 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од,
- артилерійських систем – 1259 (+22) од,
- РСЗВ – 311 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 162 (+3) од,
- літаків – 239 (+0) од,
- гелікоптерів – 212 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10),
- крилаті ракети ‒ 215 (+1),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 114 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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