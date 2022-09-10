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Оккупанты потеряли еще 350 вояк, 14 танков и 22 артсистемы

Роман ПетренкоСуббота, 10 сентября 2022, 10:31
Оккупанты потеряли еще 350 вояк, 14 танков и 22 артсистемы
ФОТО: ГЕНШТАБ вСУ

Российские оккупационные войска потеряли в сутки еще 14 танков и 22 артиллерийские системы.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.09 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 52250 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2136 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4584 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 1259 (+22) ед,
  • РСЗО – 311 (+5) ед,
  • средства ППГО ‒ 162 (+3) ед,
  • самолетов – 239 (+0) ед,
  • вертолетов – 212 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 898 (+10),
  • крылатые ракеты ‒ 215 (+1),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3426 (+27) ед,
  • специальная техника – 114 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

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Темы: Вооруженные силывойнаГенштаб
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