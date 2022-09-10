Оккупанты потеряли еще 350 вояк, 14 танков и 22 артсистемы
Суббота, 10 сентября 2022, 10:31
Российские оккупационные войска потеряли в сутки еще 14 танков и 22 артиллерийские системы.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 52250 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2136 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4584 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 1259 (+22) ед,
- РСЗО – 311 (+5) ед,
- средства ППГО ‒ 162 (+3) ед,
- самолетов – 239 (+0) ед,
- вертолетов – 212 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 898 (+10),
- крылатые ракеты ‒ 215 (+1),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3426 (+27) ед,
- специальная техника – 114 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
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