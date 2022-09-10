Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Дніпрі спіймали агентку ФСБ: здавала розробки стратегічного оборонного підприємства

Ірина БалачукСубота, 10 вересня 2022, 10:35
У Дніпрі спіймали агентку ФСБ: здавала розробки стратегічного оборонного підприємства
Фото прокуратури

Правоохоронці затримали у Дніпрі жінку, яка коригувала вогонь окупантів та здавала ворогу розробки одного з підприємств ракетно-космічної галузі на Дніпропетровщині.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "На Дніпропетровщині викрито агента ФСБ РФ, яка передавала дані про стратегічне підприємство оборонної промисловості та розташування українських військових".

Реклама:

Деталі: Зрадницею виявилась працівниця одного з підприємств ракетно-космічної галузі на Дніпропетровщині.

За даними слідства, жінка погодилась працювати з оперативним співробітником ФСБ РФ у червні. 

 
Фото прокуратури 

Завдання зі збору інформації вона отримувала за допомогою месенджера Telegram. Зрадниця мала доступ до інформації щодо оборонних замовлень на підприємстві та повідомляла її представнику країни-агресора. 

ВІДЕО ДНЯ

Також за допомогою Google maps жінка передавала інформацію про місця розташування великих промислових підприємств, підрозділів Нацгвардії, військових частин ЗСУ на території Дніпра.

Крім цього, зловмисниця повідомляла про наслідки ракетних ударів росіян по місту. 

 
Фото прокуратури 

Під час обшуків у неї вилучили мобільні термінали та носії комп’ютерних даних, які містили докази протиправної діяльності.

Жінці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.         

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

Теми: Дніпродержзрадавійнаколаборація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який чинив опір
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
Останні новини
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
Усі новини...
Реклама: