У Дніпрі спіймали агентку ФСБ: здавала розробки стратегічного оборонного підприємства

Правоохоронці затримали у Дніпрі жінку, яка коригувала вогонь окупантів та здавала ворогу розробки одного з підприємств ракетно-космічної галузі на Дніпропетровщині.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "На Дніпропетровщині викрито агента ФСБ РФ, яка передавала дані про стратегічне підприємство оборонної промисловості та розташування українських військових".

Деталі: Зрадницею виявилась працівниця одного з підприємств ракетно-космічної галузі на Дніпропетровщині.

За даними слідства, жінка погодилась працювати з оперативним співробітником ФСБ РФ у червні.

Фото прокуратури

Завдання зі збору інформації вона отримувала за допомогою месенджера Telegram. Зрадниця мала доступ до інформації щодо оборонних замовлень на підприємстві та повідомляла її представнику країни-агресора.

Також за допомогою Google maps жінка передавала інформацію про місця розташування великих промислових підприємств, підрозділів Нацгвардії, військових частин ЗСУ на території Дніпра.

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Крім цього, зловмисниця повідомляла про наслідки ракетних ударів росіян по місту.

Фото прокуратури

Під час обшуків у неї вилучили мобільні термінали та носії комп’ютерних даних, які містили докази протиправної діяльності.

Жінці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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