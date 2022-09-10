В Днепре поймали агентку ФСБ: сдавала разработки стратегического оборонного предприятия

Правоохранители задержали в Днепре женщину, которая корректировала огонь оккупантов и сдавала врагу разработки одного из предприятий ракетно-космической отрасли на Днепропетровщине.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "На Днепропетровщине разоблачили агента ФСБ РФ, которая передавала данные о стратегическом предприятии оборонной промышленности и расположении украинских военных".

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Детали: Предательницей оказалась работница одного из предприятий ракетно-космической отрасли на Днепропетровщине.

Фото прокуратуры

По данным следствия, женщина согласилась работать с оперативным сотрудником ФСБ РФ в июне.

Задачи по сбору информации она получала с помощью мессенджера Telegram. Предательница имела доступ к информации об оборонных заказах на предприятии и сообщала ее представителю страны-агрессора.

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Также с помощью Google maps женщина передавала информацию о местонахождении крупных промышленных предприятий, подразделений Нацгвардии, воинских частей ВСУ на территории Днепра.

Кроме того, злоумышленница сообщала о последствиях ракетных ударов россиян по городу.

фото прокуратуры

Во время обысков у нее изъяли мобильные терминалы и носители компьютерных данных, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Женщине объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) УКУ. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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