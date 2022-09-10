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Глава МЗС Німеччини неанонсовано прибула до Києва

"Європейська правда"Субота, 10 вересня 2022, 10:42

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вдруге від початку повномасштабного вторгнення прибула до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Цією поїздкою вона хотіла показати, "що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно - постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою",  сказала вона в суботу вранці по приїзді до Києва.

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"Сьогодні я приїхала до Києва, щоб показати, що вони можуть і надалі покладатися на нас" - заявила Бербок.

Понад пів року українці борються за все – "за своє життя, за життя своїх родин і своїх друзів". Роблячи це, вони не лише захищають "своє право людини на мир і свободу, а й наш європейський мирний порядок".

Політик Зелених виїхала в ніч на суботу спецпотягом разом з невеликою делегацією з Польщі до Києва. У Києві Бербок хоче провести переговори, зокрема, з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Решта програми трималася в секреті з міркувань безпеки.

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Своїм візитом Бербок хоче послати сигнал проти загрози втоми від війни в Німеччині.

"Мені зрозуміло, що Путін розраховує на те, що ми втомимося співчувати стражданням України. Він думає, що може розділити наші суспільства брехнею та шантажувати нас поставками енергії. І що він може вичерпати нашу енергію, щоб захистити себе від цієї жорстокої атаки на цінності всіх нас. Розрахунки Путіна не повинні спрацювати і не спрацюють" - заявила глава МЗС Німеччини.

Бербок назвала дві конкретні теми, які для неї важливі під час візиту: допомога Німеччини в розмінуванні та підтримка у справі про вчинені воєнні злочини.

У середині травня Бербок стала першим членом німецького уряду, який приїхав до Києва з початку війни. Тоді вона відновила роботу посольства Німеччини та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським і Дмитром Кулебою. Також вона відвідала Бучу та Ірпінь.

Теми: НімеччинаКиїввійна
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