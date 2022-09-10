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Глава МИД Германии неанонсированно прибыла в Киев

"Европейская правда"Суббота, 10 сентября 2022, 10:42

Глава МИД Германии Анналена Бербок во второй раз с начала полномасштабного вторжения прибыла в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Этой поездкой она хотела показать, "что мы будем поддерживать Украину столько, сколько это потребуется - снабжением оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой", сказала она в субботу утром по приезде в Киев.

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"Сегодня я приехала в Киев, чтобы показать, что они могут и дальше полагаться на нас" - заявила Бербок.

Более полугода украинцы борются за все – "за свою жизнь, за жизнь своих семей и своих друзей". Делая это, они не только защищают свое право человека на мир и свободу, но и наш европейский мирный порядок.

Политик Зеленых выехала в ночь на субботу спецпоездом вместе с небольшой делегацией из Польши в Киев. В Киеве Бербок хочет провести переговоры, в частности с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Остальные программы держались в секрете из соображений безопасности.

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Своим визитом Бербок хочет послать сигнал против угрозы усталости от войны в Германии.

"Мне понятно, что Путин рассчитывает на то, что мы устанем сочувствовать страданиям Украины. Он думает, что может разделить наши общества ложью и шантажировать нас поставками энергии. И что он может исчерпать нашу энергию, чтобы оградить себя от этой жестокой атаки на ценности всех" Расчеты Путина не должны сработать и не сработают" - заявила глава МИД Германии.

Бербок назвала две конкретные темы, которые для нее важны во время визита: помощь Германии в разминировании и поддержка по делу о совершенных военных преступлениях.

В середине мая Бербок стала первым членом немецкого правительства, приехавшего в Киев с начала войны. Тогда она возобновила работу посольства Германии и встретилась с президентом Владимиром Зеленским и Дмитрием Кулебой. Также она посетила Бучу и Ирпень.

Темы: ГерманияКиеввойна
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