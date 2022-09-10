Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Латвії став першим західним лідером, що переночував у Києві під час війни

"Європейська правда"Субота, 10 вересня 2022, 11:21

Латвійський президент Егілс Левітс здійснює дводенний візит до української столиці після приїзду до Києва 9 вересня.

Про це стало відомо "Європейській правді"

Таким чином, латвійський лідер став першим західним лідером, який розірвав неформальне безпекове правило, що забороняло іноземцям лишатися у Києві на ніч.

Реклама:

Цей візит здійснюється на фоні період карколомних змін на фронті, де ЗСУ здійснюють ефективний контрнаступ на Сході та на Півдні, а частота російських ракетних атак суттєво знизилася, одночасно з підвищенням ефективності їхнього перехоплення у областях, віддалених від лінії фронту.

Традиційно, програма президента не оприлюднюється до його завершення.

Як повідомлялося, у п’ятницю після зустрічі з Володимиром Зеленським Егілс Левітс виступив за початок переговорів про вступ України до ЄС. Також він взяв участь у церемонії відкриття табличок, присвячених кільком західним лідерам, включаючи його, на Алеї сміливості в Києві. 13 квітня Егілс Левітс вже відвідував Київ, ставши тоді одним з перших західних лідерів, що приїхали до столиці України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛатвіяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Латвія
Росіяни намагаються вербувати українських біженців при перетині кордону - спецслужби Латвії
Чотирьох громадян Латвії запідозрили в роботі на російську ФСБ
Президент Латвії готується офіційно оголосити кандидатуру нового прем'єра
Останні новини
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
Усі новини...
Реклама: