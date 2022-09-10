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Президент Латвії став першим західним лідером, що переночував у Києві під час війни

"Європейська правда"Субота, 10 вересня 2022, 11:21

Латвійський президент Егілс Левітс здійснює дводенний візит до української столиці після приїзду до Києва 9 вересня.

Про це стало відомо "Європейській правді"

Таким чином, латвійський лідер став першим західним лідером, який розірвав неформальне безпекове правило, що забороняло іноземцям лишатися у Києві на ніч.

Цей візит здійснюється на фоні період карколомних змін на фронті, де ЗСУ здійснюють ефективний контрнаступ на Сході та на Півдні, а частота російських ракетних атак суттєво знизилася, одночасно з підвищенням ефективності їхнього перехоплення у областях, віддалених від лінії фронту.

Традиційно, програма президента не оприлюднюється до його завершення.

Як повідомлялося, у п’ятницю після зустрічі з Володимиром Зеленським Егілс Левітс виступив за початок переговорів про вступ України до ЄС. Також він взяв участь у церемонії відкриття табличок, присвячених кільком західним лідерам, включаючи його, на Алеї сміливості в Києві. 13 квітня Егілс Левітс вже відвідував Київ, ставши тоді одним з перших західних лідерів, що приїхали до столиці України.

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Теми: ЛатвіяКиїв
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