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Президент Латвии стал первым западным лидером, переночевавшим в Киеве во время войны

"Европейская правда"Суббота, 10 сентября 2022, 11:21

Латвийский президент Эгилс Левитс совершает двухдневный визит в украинскую столицу по приезде в Киев 9 сентября.

Об этом стало известно "Европейской правде"

Таким образом, латвийский лидер стал первым западным лидером, разорвавшим неформальное правило безопасности, что запрещало иностранцам оставаться в Киеве на ночь.

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Этот визит осуществляется на фоне период сногсшибательных изменений на фронте, где ВСУ осуществляют эффективное контрнаступление на Востоке и на Юге, а частота российских ракетных атак существенно снизилась, одновременно с повышением эффективности их перехвата в областях, удаленных от линии фронта.

Традиционно программа президента не обнародуется до его завершения.

Как сообщалось, в пятницу после встречи с Владимиром Зеленским Эгилс Левитс выступил за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Также он принял участие в церемонии открытия табличек, посвященных нескольким западным лидерам, включая его, на Аллее смелости в Киеве. 13 апреля Эгилс Левитс уже посещал Киев, став тогда одним из первых западных лидеров, приехавших в столицу Украины.

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Темы: ЛатвияКиев
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