Резніков про успіхи "Рамштайну-5": Домовилися про потужнішу підготовку українських бійців

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що на "Рамштайн-5" країни домовилися сильніше готувати до бою українських військових.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "У контексті довготривалої підтримки на якісно вищий рівень виведено завдання підготовки українських бійців.

Діапазон наших потреб широкий – від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів, а також підготовка штабів бригад.

Вже діє започаткована Великою Британією ефективна програма підготовки, яку підтримали Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Нова Зеландія.

На Рамштайні-5 я звернувся з проханням розглянути можливість розгортання аналогічних програм тренувань в інших країнах-сусідах. Це забезпечить масштабування тренувального процесу, ми отримаємо більше підготовлених військ у стислий термін.

Деталі: Резніков повідомив, що його "дуже приємно здивувала Словенія, яка запропонувала насправді потужну допомогу". За словами міністра, це буде реальне посилення на полі бою "саме в той момент, коли потрібно".

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