Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков про успіхи "Рамштайну-5": Домовилися про потужнішу підготовку українських бійців

Роман ПетренкоСубота, 10 вересня 2022, 14:06
Резніков про успіхи Рамштайну-5: Домовилися про потужнішу підготовку українських бійців

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що на "Рамштайн-5" країни домовилися сильніше готувати до бою українських військових.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова Резнікова: "У контексті довготривалої підтримки на якісно вищий рівень виведено завдання підготовки українських бійців.

Реклама:

Діапазон наших потреб широкий – від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів, а також підготовка штабів бригад.

Вже діє започаткована Великою Британією ефективна програма підготовки, яку підтримали Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Нова Зеландія.

На Рамштайні-5 я звернувся з проханням розглянути можливість розгортання аналогічних програм тренувань в інших країнах-сусідах. Це забезпечить масштабування тренувального процесу, ми отримаємо більше підготовлених військ у стислий термін.

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Резніков повідомив, що його "дуже приємно здивувала Словенія, яка запропонувала насправді потужну допомогу". За словами міністра, це буде реальне посилення на полі бою "саме в той момент, коли потрібно".

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

Теми: РезніковРамштайнЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
"202 полк відійшов у Луганськ, половина у полоні": окупант розповідає про втечу з Балаклії
Партнери України ще не сформували остаточну модель ленд-лізу – Резніков
Подоляк поглузував, що "реальні" цілі Росії у війні – це повернення Україні Криму і розширення НАТО
Спецпризначенці СБУ показали фото зі звільненого Куп'янська
Останні новини
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
Усі новини...
Реклама: